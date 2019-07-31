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Sürpriz görüşme: Erdoğan, Bahçeli'nin evine gitti

Sürpriz görüşme: Erdoğan, Bahçeli'nin evine gitti

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Sürpriz görüşme: Erdoğan, Bahçeli'nin evine gitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ankara Çayyolu'nda bulunan evinde ziyaret etti.

Saat 14.08'de basına kapalı olarak başlayan görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi.

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