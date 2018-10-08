Suriyelileri Gönderelim Diyen Vekile Erdoğan Nasıl Kızdı?

Hafta sonu gerçekleşen AK Parti'nin Kızılcahamam 27. İstişare Kampı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Dönüşleri hızlandırılmalı, bazı bölgelerde ciddi sıkıntı yaratıyorlar. Bayramda gidebiliyorlarsa niye dönüyorlar” diyen AKP'li milletvekiline, “Bizim yaklaşımımız ensar-muhacir anlayışı. Biz aynı durumda olsaydık ne yapardık? Meseleye böyle bakılmasına üzüldüm” diye kızdığı belirtildi.

ERDOĞAN'I KIZDIRAN SÖZLER



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Suriyelilerin geri dönüşlerinde artış yaşandığını aktardığı sırada bir milletvekili, “Dönüşler hızlandırılmalı, bazı bölgelerde çok ciddi sıkıntıya yol açıyorlar. Bayramda gidebiliyorlarsa niye dönüyorlar?” ifadelerini kullanarak Suriyeliler ile ilgili halkın düşüncelerini aktardı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya sadece bir yönüyle bakılmamasını isteyerek, “Onların da bize kazandırdıkları var. Bizim yaklaşımımız, ensar-muhacir anlayışı. 3.5 milyon insan, biz onlara ev sahipliği yapıyoruz. Biz aynı durumda olsaydık ne yapardık? Böyle bir hava oluşmasını üzüldüm. Böyle düşünmek ensarlığa uygun değildir. Bayramda ateş olmuyor. O süreci değerlendirerek yurtlarını, yuvalarını görüyorlar, orada kalanlar da oluyor. Bu anlamda izin veriliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu da, Zeytin Dalı operasyonundan sonra dönüşlerin olduğunu, ancak bazı bölgelerde insanların dönebilecekleri ve yaşayabilecekleri bir yer olmadığını belirterek, dönüşlerin azlığının bundan kaynaklandığını söyledi. Erdoğan, savaşın tamamıyla bittiği bölgelerde güvenlikli büyük şehirlerin yapılabileceğini, böylece daha güvenli bir yaşamın sağlanabileceğini belirtti. Bazı milletvekillerinin de sigortasız ve daha az paraya çalıştırılmaları nedeniyle iş sahiplerinin Suriyelileri tercih ettiğini, bunun da toplumda huzursuzluk ve rahatsızlık yarattığını söylemesi üzerine Erdoğan, Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapmasını istedi.

Kaynaklar;Mynet

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