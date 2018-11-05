"Suriyelilere milyon dolarlar var EYT'lilere yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) haklarının verilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Köksal "EYT'liler erken emeklilik değil, hak edilmiş emekliliklerini istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Avukat Burcu Köksal, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.

"ERKEN EMEKLİLİK DEĞİL HAK EDİLMİŞ EMEKLİLİK"

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) erken emeklilik değil, hak edilmiş emekliliklerini istediklerini belirten Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Yıllarca çalışıp aldığı maaş eline geçmeden vergisi kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerini ödeyen devletin gençsin deyip emekli etmediği özel sektörün yaşlısın deyip iş vermediği Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yaşadığı çileye artık son verilmeli. Bu vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmeli. Onlar erken emeklilik değil hak edilmiş emekliliklerini istiyorlar. Suriyeli mültecilere milyon dolarları layık görenler kendi yurttaşları olan EYT'lilerin gasp edilen haklarını iade etmeli." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN HAKLARI VERİLMELİ"

Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde emeklilik şartlarının değiştirilmesi neticesinde yüzbinlerce sigortalının mağduriyet yaşadığına vurgu yaparak, "08/09/1999 tarihinden evvel sigortalı kadın çalışanlar 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün, erkek çalışanlar ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün ile yaş şartı aranmadan emekli olabiliyordu. 25/08/1999 tarihinde kabul edilen ve 08/09/1999 tarihinde 23810 sayı ile yayımlanan Kanun ile kademeli emeklilik getirilmiş. Kadınlar kademeli olarak 58 yaş, erkeklerde ise kademeli olarak 60 yaşında emekli olma hakkı tanımıştır. İlk işe başlama tarihinde belirtilen şartlarda emekli olacağını bilen sigortalıların emeklilik hakları geriye dönük olarak değiştirilmiş ve bu nedenle hak kayıplarına uğramışlardır. İlk işe başladığında emekli olacağı tarihi bilip buna göre çalışanların daha sonra emeklilik şartlarının değiştirilmesi yüzbinlerce sigortalının mağduriyetine yol açmıştır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması, genç işsizliği önlemek açısından da faydalı olacaktır. Bu nedenle vermiş olduğumuz kanun teklifi ile bir an önce Emeklilikte Yaşa Takılanların hakları verilmeli, mağduriyetleri giderilmelidir." şeklinde açıklamalar yaptı.

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