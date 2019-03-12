Suriyeliler Seçimde Oy Kullanacak mı?

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'de gelen ve 81 vilayete dağılan Suriyeliler tartışılmaya devam ediyor. İYİ Partili Ümit Özdağ Suriyeliler konusunda en sert tepkiler veren siyasetçi olarak dikkat çekiyor. Ümit Özdağ sosyal medya platformu olan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı açıklanan sayıdan çok daha fazla. Bir sabah uyandığınızda milyonlarca Suriyelinin vatandaş yapıldığını öğreneceksiniz. Çok geç olmadan uyan Türk" ifadelerine yer verdi.