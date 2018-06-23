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Süleymancılar ile İlgili Bomba Seçim İddiası

Süleymancılar olarak bilinen topluluk ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Cumhur ittifakını desetekleyeceklerini açıklayan Süleymancılar'ın içerde Millet İttifakı’na destek çağrısı yaptığı iddia edildi.

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Süleymancılar ile İlgili Bomba Seçim İddiası

Süleymancılar olarak bilinen topluluk ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Cumhur ittifakını desetekleyeceklerini açıklayan Süleymancılar'ın içerde Millet İttifakı’na destek çağrısı yaptığı iddia edildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 15:04
Süleymancılar ile İlgili Bomba Seçim İddiası

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Cengiz Er’in Genel Yayın Yönetmeni olduğu superhabertv’de bomba bir iddiaya yer verildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre  AK Parti ile MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı’na oy verme çağrısı yapan Süleymancılar olarak bilinen topluluk, içerde Millet İttifakı’na destek çağrısı yaptı. Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen site buna kanıt olarak bir de ses kaydı yayınladı.

Superhabertv, “Süleymancılar Cemaati’nin önde gelenlerinin skandal ses kaydı ortaya çıktı. İşte ‘büyüğümüzün talimatı; bu seçimde oylarınızı İYİ Parti ve Meral Akşener’e verin’ talimatının verildiği o sohbet” ifadeleriyle duyurduğu ses kaydına dair haberde şu ifadelere yer verdi:

“Süleyman Hilmi Tunahan’ın kurucusu olduğu ve Alihan Kuriş’in liderliğinde faaliyet gösteren Süleymancılar cemaatinin 24 Haziran seçimlerine yönelik sinsi takiyesi deşifre oldu! Cemaat kamuoyuna seçimde Cumhur İttifakı’nı (AK Parti-MHP) destekleyeceği imajı vermesine karşın cemaatte gizliden gizliye Millet İttifakı’nın (CHP-İYİ Parti-SP-DP) desteklenmesi yönünde telkinler yapıldığı ortaya çıktı.”

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SüleymanılarCumhur IttifakıMillet IttifakıSüleymancılar Kime Oy Verecek
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