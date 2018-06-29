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Süleyman Soylu'ya Kötü Haber: Suç Duyurusu Yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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Süleyman Soylu'ya Kötü Haber: Suç Duyurusu Yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

29 Haziran 2018 Cuma 12:19
Süleyman Soylu'ya Kötü Haber: Suç Duyurusu Yapıldı

Son dakika haberi: Süleyman Soylu'ya kötü haber !!

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet etti. Skandal açıklamanın İçişleri Bakanlığı makamına yakışmadığını söyleyen Tanal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin İçişleri Bakanı kaostan beslenemez. Hükümet adına iç güvenliğin doğrudan muhatabı içişleri bakanıdır. Ancak Sayın Süleyman Soylu iç güvenliğin muhatabı değil kaosun, ayrımcılığın muhatabı gibi davranıyor. Neden CHP’liler şehit cenazelerine alınmıyor? Şehidimize kelle diyen onlar, ‘birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz’ diyen onlar, ‘Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PKK’ya operasyon yapmadı’ diyen onlar. Ama iş CHP’ye gelince şehit cenazelerine almayın diyen de onlar.”

CHP'Yİ HEDEF GÖSTERİP...

“İçişleri Bakanı’nın vermiş olduğu talimat tam olarak kanunsuz emirdir.” diyen Tanal açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Valilere vermiş olduğu ‘CHP’lileri cenazeleri kabul etmeyin’ emri ayrıca, TCK’nın Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. Maddeye de aykırıdır. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret, kanunlarımızca cezalandırılır. Soylu’nun söylemleri CHP’lileri tamamen dışlayan, toplumun dışına itmeye çalışan birtakım sözlerden ibarettir ve suç teşkil etmektedir. Konuşmasında CHP’lilerin cenazelere alınmasın emri vermesi CHP’yi hedef göstererek siyasi algı yaratmaktan başka bir şey değildir.

Öte yandan Soylu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 214’üncü maddesi Suç İşlemeye Tahrik, 217’inci maddesi Kanunlara Uymamaya Tahrik suçlarını işlemiş üstüne bir de bunu 218’inci maddede yer aldığı gibi basın ve yayın yolu ile işlemiştir. Bu da suçunu ağırlaştırıcı kılmıştır. Bu sebepledir ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 122’inci, 217’inci ve 218’inci maddeleri ve Anayasanın 137’inci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet ettim. Hukuk devletinde olması gereken savcıların bir an önce harekete geçmesi, Sayın Soylu’nun da savcıları beklemeden istifa etmesidir.”

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Son DakikaMahmut TanalHaberSüleyman Soylu
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