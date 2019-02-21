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Süleyman Soylu: Polisi Ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden bazı önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündemi meşgul eden bir polisin bir kadını taciz ettiği görüntüleri ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Soylu; " proje kadın" olarak nitelendirdiği olay için " proje kadın üzerinden polisi ezdirmem" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: Polisi Ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden bazı önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündemi meşgul eden bir polisin bir kadını taciz ettiği görüntüleri ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Soylu; " proje kadın" olarak nitelendirdiği olay için " proje kadın üzerinden polisi ezdirmem" ifadelerini kullandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:29
Süleyman Soylu: Polisi Ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden bazı önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündemi meşgul eden bir polisin bir kadını taciz ettiği görüntüleri ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Soylu; " proje kadın" olarak nitelendirdiği olay için " proje kadın üzerinden polisi ezdirmem" ifadelerini kullandı.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından 16 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilen eylemde Merve Demirel'in, kendisini gözaltına alan polis tarafından cinsel tacize uğradığı belirtildi. 

Konuya ilişkin olarak 19 Şubat'ta kısa bir açıklama yapan Demirel,"Olay büyüyüp tepki çekince Emniyet olayı terörize edip üzerinden atmaya çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Neymiş ben DHKP-C'nin alan yapılanması içerisinde yer alıyormuşum. Şu mu isteniyor, buraları açık tutalım gelene terör yaftası yapıştıralım."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

"Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 'kargatulumba' gözaltına alınırsınız" diyen Soylu, devamında "Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı.

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