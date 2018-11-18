Süleyman Soylu: Otoyollarda hız sınırı değişecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırına dair düzenleme getirebileceğini kaydederken "137.5 bandına taşımaya çalışacağız."ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün otoyollar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hız sınırlarına dair açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, "Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız" şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollara ilişkin değişiklikleri "125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız" şeklinde özetledi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Saka misin sen ya 137.5 oldu başka 138 olsa ne yapardik ola
Bişeydende şikayetçi olmayın arkadaş üretiyorsunuz yeminle
Emirşah bu mal yorumu yaparken çok düşündün mu. 125 km hızın yuzde on ihlal sınırıyla ulaştığı rakam 137,5 yapar. Matematiksel olarak böyledir. Sen ilkokul terksin galiba zihinsiz arkadaş