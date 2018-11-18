Süleyman Soylu: Otoyollarda hız sınırı değişecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırına dair düzenleme getirebileceğini kaydederken "137.5 bandına taşımaya çalışacağız."ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün otoyollar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hız sınırlarına dair açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, "Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollara ilişkin değişiklikleri "125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız" şeklinde özetledi.

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