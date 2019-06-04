süleyman soylu memleketi trabzon da protesto edildi

Trabzonlular Ekrem İmamoğlu’nu havalimanında beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anlarda havalimanına geldi. Soylu “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı ile protesto edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir vatandaşın Soylu'ya "Akıllı ol Soylu" dedikten sonra Soylu'nun vatandaşa "Artistlik yapma" dediği görüldü.

​İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Protesto ile ilgili açıklama yapan Soylu, şunları söyledi:

Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradaden hiçbir zaman geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum.

Hiçbir zaman Trabzon istismarcılığı ortaya koymadım. Şunu ifade etmek istiyorum. Her türlü yaygarayı ortaya koymak isteyenlere müsade etmeyin. O provokasyona gelmem. Bunu kınıyorum. Bunu yanlış buluyorum. Ayıplıyorum. İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmak isteyenlere izin vermeyin.

Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var... Onun arkasında ezanıma, namazıma hakaret eden canan var, nun arkasında Selahattin var, Kılıçdaroğlu var. 23 Haziran'ı Türkiye'nin bir ideolojik kavganın başlangıcı yapmak istemelerinden korkuyorum.

Sen git 'İstanbul'da çalış, Ankara'da otur' diyor. Ekrem İmamoğlu, sana sesleniyorum.

Ben Gabar'a giderken, terör örgütleri beni hedef gösterirken ona karışmadın da bugün ben istediğim her yere giderim.

23 Haziran'da canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım.

İstanbul güçlü bir şehir ve önemli. İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değil. İstanbul Mekke'nin, Kerkük'ün, Bosna'nın, Kabil'indir.

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