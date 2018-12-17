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Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanlığı’na Mı Aday?

TBMM Genel Kurulu’nda 2019 yılı bütçe görüşmeleri çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bakanlığı adına yaptığı sunumda, kendi sorumluluk alanındaki çok sayıda problemli ve muallak konu yine karanlıkta kalırken, Soylu’nun asli görevleri dışında kalan turizmden ekonomiye birçok konuya değinmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’tan gündeme bomba gibi düşecek bir tespit geldi.

Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanlığı’na Mı Aday?

TBMM Genel Kurulu’nda 2019 yılı bütçe görüşmeleri çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bakanlığı adına yaptığı sunumda, kendi sorumluluk alanındaki çok sayıda problemli ve muallak konu yine karanlıkta kalırken, Soylu’nun asli görevleri dışında kalan turizmden ekonomiye birçok konuya değinmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’tan gündeme bomba gibi düşecek bir tespit geldi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 13:46
Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanlığı’na Mı Aday?

TBMM Genel Kurulu’nda 2019 yılı bütçe görüşmeleri çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bakanlığı adına yaptığı sunumda, kendi sorumluluk alanındaki çok sayıda problemli ve muallak konu yine karanlıkta kalırken, Soylu’nun asli görevleri dışında kalan turizmden ekonomiye birçok konuya değinmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’tan gündeme bomba gibi düşecek bir tespit geldi.

Öztunç, Soylu’nun mevcut tutumunu Doğru Yol Partisi’ne Genel Başkan adayı olma sürecine benzetirken, “Acaba içişleri artık sizi kesmiyor mu? Adalet ve Kalkınma Partisi’nde genel başkanlığa aday mı olmak istiyorsunuz?” dedi.

Öztunç, Meclis Genel Kurulu’nda yerinden söz alarak gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi;

“Sayın Soylu’ya soruyorum; Sayın Bakan konuşmanızda dış politikadan bahsettiniz, Antalya’nın turizmini konuştunuz, Ağrı’nın ekonomisini konuştunuz ama içişleri personelini unuttunuz galiba. 3600 Ek Gösterge ne olacak? Özlük hakları ne olacak? Mesai saatlerine ilişkin değerlendirmeniz var mı, yok mu? Sayın Bakan Bütün bunları konuşunca hayırdır diyor insan acaba bunlar kesmiyor mu, İçişleri artık sizi kesmiyor mu? Hepsine toptan mı bakmayı düşünüyorsunuz? Doğru Yol Partisi Genel Başkan olma süreciniz de böyle başlamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde genel başkanlığa aday mı olmak istiyorsunuz?”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
Anahtar Kelimeler:
süleyman soylu akp genel başkanlığı na aday
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KaradeniLi 9 saat önce

Valla anam benden çok seviyo bu adamı bizim evden gibi bişey, anamın üçüncü oğlu sanki

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