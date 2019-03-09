Süleyman Soylu "AK Parti Seçimi Kaybederse Açıklaması" Yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart akşamı zayıflarsak, şunu açık ve net bir şekilde söylüyorum, önümüzdeki 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler" ifadelerini kullandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde seçim otobüsünün üzerinden halka hitap eden Bakan Soylu, çok önemli bir seçime gidildiğini söyledi.

Yerel seçimlerin ülke, millet, istikrar, gelecek nesiller ve Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Karşımızda bir araya gelmiş bir zillet ittifakı var ve içlerine maalesef, bizim bugün mücadele içerisinde olduğumuz, ülkemizin birliliğine ve beraberliğine kast etmiş, bu konuda hiçbir ilkesi olmayan PKK'nın siyasi kolu olarak nitelendirdiğimiz HDP'yi de almış bir zillet ittifakı var." diye konuştu.

Bu ittifakın Türkiye'nin ilerlemesini engelleyecek bir çaba içerisinde olduğunu söyleyen Soylu, "Seçimden kuvvetli çıkmalıyız. Aksi takdirde, 31 Mart akşamı zayıflarsak, şunu açık ve net bir şekilde söylüyorum, önümüzdeki 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA