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“Suçsuzluğu kanıtlananlar işlerine iade edilmeli”

CHP Niğde Milletvekili Gürer, OHAL uygulamasında işten atılanların yargıda beraat etmelerine rağmen işlerine dönememelerini Meclis gündemine getirdi. Genel Kurul’da söz olan Ömer Fethi Gürer, yargılama sonucunda suçu olmadığı tespit edilenlerin işlerine dönmeleri için düzenleme yapılmasını istedi.

“Suçsuzluğu kanıtlananlar işlerine iade edilmeli”

CHP Niğde Milletvekili Gürer, OHAL uygulamasında işten atılanların yargıda beraat etmelerine rağmen işlerine dönememelerini Meclis gündemine getirdi. Genel Kurul’da söz olan Ömer Fethi Gürer, yargılama sonucunda suçu olmadığı tespit edilenlerin işlerine dönmeleri için düzenleme yapılmasını istedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:17
“Suçsuzluğu kanıtlananlar işlerine iade edilmeli”

Gürer’in Genel Kurul’daki önerisine yanıt veren TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “Ülkemizin geçirdiği ağır travmayı da göz önüne alırsak sorun olmadığını söylemek yanlış olur” dedi. 

SUÇSUZ OLANLAR KİME BAŞVURACAK

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında binlerce mağdur yaratıldığını söyledi. Hakkında soruşturma dahi açılmadan işinden edilenlerin hak aradığını ancak gidecek yer bulamadığını belirten Gürer, “Komisyon kuruldu ama müracaatları sonuç bulmuyor. Askerî okul öğrencileri mağdur, kamuda memur olup işten çıkarılan, suç bulunamayan işe dönecek mi, dönemeyecek mi, bu konuda başvuracağı yer de yok” diye konuştu. 

HARİTA MÜHENDİSİNİN MAĞDURİYETİ

Ablasıyla ilgili bir suç varsayımı nedeniyle işinden olan bir harita mühendisinin, kendisini ziyaret ederek, "Ben işime dönmek istiyorum, mağdurum." Dediğini söyleyen Gürer, “Bu harita mühendisi nereye başvuracağını bilmiyor. Bunun yanında, belediyelerde güvenlik soruşturması sonucu işinden olanlar var. Bu kişilerle ilgili herhangi bir dava yok, yargılanma yok, yalnızca herhangi bir toplantıya katılmış olmaları işinden olmalarını getirdi” ifadelerini kullandı. 

 SUÇU OLMAYANLAR İŞLERİNE İADE EDİLSİN

Ömer Fethi Gürer,  Bu konuda Hükûmetin, iktidarın bir düzenleme yapıp yasal anlamda suçu olmayanların tekrar işlerine iadesini sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gürer’in önerisine yanıt veren İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise OHAL Komisyonunun bir iç hukuk yargı yolu olarak, müracaat yeri olarak kabul edildiğini belirterek, “Ağır da işlese buradan alınan kararlar sonunda insanların hem işe müracaat hem diğer hakları, talep etme hakları idare ve yargı nezdinde geçerli” dedi.

KOMİSYON BAŞKANI GÜVENÇ: “SORUN YOK DEMEK YANLIŞ OLUR”

Güvenç, “Dolayısıyla ülkemizin geçirdiği ağır travmayı da göz önüne alırsak sorun olmadığını söylemek yanlış olur ama sistem çalışıyor, devam ediyor ve bu eleştirileri de hem ilgili bakanlara hem Komisyona Meclisteki vekillerimizin görüşü olarak iletiyoruz” açıklamasında bulundu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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