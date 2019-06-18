"Sözleşmeliler ayrım değil kadro bekliyor"

"ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 19 maddelik Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Torba yasa içerisinde kamuda çalışan 4/B'li sözleşmelileri huzursuz ve rahatsız eden bir düzenlemenin bulunduğunu anlatan Ayhan Barut, "Meclis'e sunulan torba yasada Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki 4/B'li sözleşmeli personelin görev yerinde kalma sürelerinde değişiklik yapılıyor. Ancak başka kurumlarda aynı statüde olmasına rağmen bir türlü kadro alamayan ve yıllardır tayin bekleyen kamu çalışanlarının talepleri nedense görmezden geliniyor. Kamu kurumlarımızdaki sözleşmeli personeller kendi aralarında ayrım değil herkese kadro istiyor. Anayasa'nın eşitlik ilkesi çerçevesinde herkesin aynı düzenlemeye tabi olmasını bekliyor" dedi.



"TÜM 4/B'LİLERİ KAPSAYAN DÜZENLEME BEKLİYORUZ"



4/B statüsünde sözleşmeli olarak kamuda çalışan yüz binlerce kişinin sorunlarıyla ilgili iktidar tarafından defalarca söz verilmesine karşın çözüm için hiç olumlu adım atılmadığına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:



"Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışıp 4/B'li olarak nitelendirilen yüz binlerce insan, ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından uzakta uzun yıllardır kadro ve tayin bekliyor. Bu insanlarımıza verilen kadro sözü ne hikmetse bir türlü yerine getirilmediği gibi bu çalışanlarımız arasında şimdi bir ayrım yapılmak isteniyor. Son olarak 2013'te 4/B'lilere kadro verilmişken o tarihten bu yana işe alınan sözleşmeli personele neden kadro verilmediğinin halka açıklanması gerekiyor. Sözleşmeli personele ayrımsız kadro verilmesi için mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Meclis'e sunulan teklifle Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan 4/B'li sözleşmelilere görev yerlerinde kalma süreleri kısaltılarak sağlanmak istenen kolaylığın, tüm kamu kurumlarında çalışan ünvanı ve görevi ne olursa olsun tüm sözleşmeli personele de verilmesi için iktidarı göreve çağırıyoruz. İnsanlarımız arasında ayrım yapılmasını kabul etmiyor, bu yanlıştan dönülmesini, herkese eşit ve adil bir düzenlemenin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

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