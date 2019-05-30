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Sözleşmeli Personel ve Taşeron'a Kadro Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak sözleşmeli personellerin ve taşeron işçilerin kadro sorununu gündeme getirdi. İşte detaylar...

Sözleşmeli Personel ve Taşeron'a Kadro Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak sözleşmeli personellerin ve taşeron işçilerin kadro sorununu gündeme getirdi. İşte detaylar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:47
Sözleşmeli Personel ve Taşeron'a Kadro Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak sözleşmeli personellerin ve taşeron işçilerin kadro sorununu gündeme getirdi. İşte detaylar...

CHP'li Müzeyyen Şevkin'in TBMM Genel Kurulu konuşması şöyle;

Kamuda çalışan yüz binlerce sözleşmeli memura daha önce söz verilmesine rağmen bir türlü kadro verilmiyor. Sayıları 500 bine yaklaşan sözleşmeli memurlar aile bütünlüğünden ve iş güvencesinden yoksun, düşük ücretle ailelerini geçindirmeye çalışıyor. 2011 seçimlerinde 234 bin sözleşmeliye kadro verilmişken o tarihten bu yana sekiz yıldır hiçbir sözleşmeli kadro hayaline kavuşamadı. Su sekiz yıllık süreç içerisinde kabinenin en tepesinden çeşitli defalar kadro sözü verilmesine rağmen yerine getirilmedi.

Öte yandan şehir hastanelerinde çalışan taşeron işçiler ve özellikle temizlik işçileri ve özel güvenlik görevlileri de de kadro güvencesinden yoksun, ağır iş yükü altında ezilmektedir. Şehir hastanelerinde kadro verilmediği gibi işten çıkarılan emekçilerin varlığı söz konusudur. Taşeronları belediye, hastane veya bakanlıklarda çalışıyor şeklinde ayırt etmek eşit iş eşit ücret ve çalışma barışı ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Şehir hastaneleri, devlet hava meydanları ve KİT'lerde çalışan taşerona kadro verilmelidir.

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Son Güncelleme: 30.05.2019 16:27
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sözleşmeli personel taşeron a kadro meclis gündeminde
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