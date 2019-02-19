"Sözleşmeli Personel Uygulaması Anayasaya Aykırı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak kamudaki sözleşmeli personel istihdamı konusuna değindi. Sözleşmeli personel uygulamasının anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Özgür Ceylan uygulamanın aileleri parçaladığını ileri sürdü.

Özgür Ceylan'ın Genel Kurul konuşması şöyle;

Son dönemde devlette yaygın olarak kullanılan sözleşmeli personel istihdamı çalışanlar açısından tam anlamıyla ücretli kölelik düzenine dönüşmüştür. Çalışanları mağdur eden, ailelerin parçalanmasına sebep olan, eş durumu tayinlerini engelleyen hizmet sözleşmeleri çalışma barışını bozmakta kamuda çalışan sözleşmeli personelin motivasyonunu düşürmektedir. Kamu görevlisi kapsamı içinde yer alan sözleşmeli personellerin tayin hakkı bakımından diğer personellerden farklı bir uygulamaya tabi tutulmasının Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki kanun önündeki eşitlik ilkesine ve 41'inci maddesinde yer alan aile bütünlüğünün korunması ilkesine açıkça aykırılık teşkil ettiği ortadadır. Çözümü ise ücretli kölelik düzenine son verilmesi, aynı unvan ve branşta görev yapan personeller arasında statü farklılığının giderilmesi ve sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesidir. Bu konuda gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir.

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