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Sözcü yazarı Çölaşan: Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara karşıtı söylemlerini yorumladığı bugünkü yazısında "Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Çölaşan: Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara karşıtı söylemlerini yorumladığı bugünkü yazısında "Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım" ifadelerini kullandı.

22 Ekim 2019 Salı 08:25
Sözcü yazarı Çölaşan: Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara ile ilgili ullandığı "Bu melaneti bırakalım. Kendimize zarar veriyoruz. Hem kesemize, hem de vücudumuza… Sigara haramdır, Diyanet de böyle diyor" ifadelerini yorumladı. 

Sigara için "Dinimize göre sigara haram değil, mekruhtur" diyen ve "Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım" ifadeleriyle söz konusu yasakları desteklediğini belirten Çölaşan Erdoğan'a, "Unutmasın, bu memlekette sigaracılar ve içkiciler olmasaydı devletin bütçesi daha beter çökerdi ve iflasa sürüklenirdik" ifadesini kullandı.

Çölaşan'ın "Recep Bey ve sigara!.." başlığıyla (22 Ekim 2019) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şu şekilde: 

"Şimdi belki 'Yav kardeşim, durup dururken bu sigara konusunu nereden çıkardın' diyeceksiniz!..

Recep Bey'in önceki gün söylediği sözlerden sonra çıkardım! Sigara karşıtı konuşmasında şöyle diyordu:

'Bu melaneti (lanet edilesi şeyi) bırakalım. Kendimize zarar veriyoruz. Hem kesemize, hem de vücudumuza… Sigara haramdır, Diyanet de böyle diyor…'

Açık söyleyeyim, bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım.

Geçmiş yıllarda neydi o rezalet…

Uçaklarda, otobüslerde ve bütün kapalı mekânlarda sigara serbestti.

Herkes, hem içenler, ama özellikle de içmeyenler duman altı olurdu.

Kendi adıma söylüyorum, bunca yılın tiryakisi olmama karşın dumanlı yerlerden nefret ederim. Örneğin bizim evde asla sigara içilmez. Eşim Tansel Çölaşan bir numaralı sigara düşmanı.

Evdeki her sigaramı balkonda içerim.

Bazen restoranlara gidildiğinde yemek yiyoruz, tam da sigara içme zamanı geldiğinde cümbür cemaat dışarı çıkıyoruz!

İçki içemediğim için o konuda bir sorun yok! Kapasitem bir tek rakı, yarım kadeh şarap. Fazlası bana acayip bir uyku veriyor. Ama karnı doyanlar ve özellikle içenler bir süre sonra tam kadro dışarıda, sigara molasında!

Olsun varsın, herkese de söylüyorum 'Bu yasaklar çok iyi oldu, bu iktidarın yaptığı en olumlu işlerden biridir' diyorum.

Ancak Recep Bey'in yukarıda alıntı yaptığım sözlerinde çok önemli bir hata var.

Dinimize göre sigara haram değil, mekruhtur…

Yani sağlığa zararlı, kabul görmeyen bir şeydir.

Tam da bir konuyu güzel güzel, mantıklı bir çerçevede anlatıp sigaranın zararlarından söz ederken, Recep Bey'in işin içine ille de dinî konuları katması, üstelik bunu yanlışlarla sunması doğrusu hiç yakışık almıyor.

Unutmasın, bu memlekette sigaracılar ve içkiciler olmasaydı devletin bütçesi daha beter çökerdi ve iflasa sürüklenirdik. Ben onun yerinde olsam işin içine haramı falan karıştırmadan şöyle derdim:

'Ey sigaracı kardeşlerim, bu yaptığınız hem kendi vücudunuza, hem de başkalarına zarar vermektedir. Dinimize göre sigara mekruhtur. Yani günahı yoktur. Ama yine de devlet bütçesine yaptığınız olumlu vergi katkıları nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir görev biliyorum!'"

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