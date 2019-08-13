Soylu: S-400'ler geldi, bu topraklar artık daha güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bayramlaşma programı için pazar günü Kuzey Irak sınırında bulunduğunu aktaran Soylu, "Bayram namazını Derecik ilçesinde kıldık. Ardından bu ülkenin huzur içerisinde olması, birliğe ve beraberliğine kastedenlere aman vermemek için mücadele verirken hanımı ve evladı kendisinin yanına giderken şehit olan Bedirhan bebek ve şehit olan o kıymetli annesinin gittiği, ismini de şehit Bedirhan Bebek Üs Bölgesi koyduğumuz yerde jandarma, askerlerimiz ve polis özel harekatımız ile birlikte olduk" ifadelerini kullandı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret sırasında askerlerin ve polislerin bayramını tebrik ettiğini kaydederek, "Oradaki evlatlarımızın, oradaki kahramanlarımızın, Kuzey Irak sınırında ve sınır ötesinde mücadele eden komutanlarımızın bayramlarını kutladık. Bu sabah Eyüp Sultan'ı ziyaret ettik. Ayrıca Eyüp teşkilatımız ile huzurunda dua ettik. Eyüp Sultan Hazretlerinin de dün ziyaret ettiğimiz kahramanlarımızın da orada bulunan vatandaşlarımızın da selamlarını, muhabbetlerini getirdik size" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin her alanda iyi ilerlediğini, daha da iyi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi gidiyoruz, Allah nasip ederse daha da iyi gideceğiz. Geçen gün Sayın Ulaştırma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte bizim belki de hayallerimizden birisi olan, hep kafamızda 'Acaba olacak mı?' diye nitelendirdiğimiz büyük projelerden, bundan sonra ülkemize faydası da büyük olan projelerden birini daha açtık. Allah nasip etti, biz de o açılışın sonuna yetiştik çünkü o büyük projenin açılışında bulunmak istiyordum. Hem o projeye katkısı olanların hem de o projenin talimatını veren kıymetli Cumhurbaşkanımızın, o projenin başlangıcında bulunan eski Başbakanımız Binali Yıldırım Beyi, yine o projenin her safahatında bulunan kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ülkemiz, milletimiz ve bu ülkede yaşayan vatandaş adına tekrar teşekkür ediyoruz."

'ADALETİMİZİ DE HUZURUMUZU DA BİZ GETİRECEĞİZ'

Soylu, Türkiye'nin S-400 alımına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sefer buraya geldiğimizde 'S-400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin, Amerika ister böyle söylesin, bir başka türlü söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir, bundan da geri adım atmayacak. S-400'ler de geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli ve en güvenilir noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Allah milletimizden razı olsun. Bu milletimizin verdiği kuvvet ve güçtür."

Türkiye'nin daha zengin, daha güçlü ve özgür olacağına dikkati çeken Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyaya, dünyada başka yerlerde olup da 'Biz buraya nizam vermeye çalışacağız' diyen kimseyi karıştırmayacağız, adaletimizi de huzurumuzu da biz getireceğiz" dedi.

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