Soylu: Dünyanın en fazla ecstasy hap yakalamayı başaran ülkesi olduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önümüzdeki dönemde Sağlık ve Adalet bakanlıklarının uyuşturucu ile mücadele alanındaki verilerinin karar destek sitemine entegre edileceğini söyledi. Bakan Süleyman Soylu, alınan tedbirlerin, PKK'ya karşı yürüttükleri başarılı terör operasyonlarının, uyuşturucu ile mücadelenin de sahaya olumlu şekilde yansıdığının altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti;

"Bir taraftan Cerablus, Azez, Mare ve Afrin'de gerçekleşen dışarıya yönelik oluşturduğumuz operasyonlarda özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda bize destek olmuştur. 2017 yılında 17 bin 752 kilo eroin yakalaması ile Avrupa'nın en fazla eroin yakalayan ülkesi olduk. Bu yılın ilk 8 ayında ise 13 bin 187 kilo yakalama gerçekleştirdik. Van ilimiz, yılın ilk 8 ayında 4 bin 850 kilo eroin yakalamasıyla bu konuda önemli bir başarı elde etti. Van'daki valimizi, emniyet müdürümüzü, jandarma komutanımızı tebrik ediyorum. 2017 yılında 8.6 milyon adet ile dünyada en fazla ecstasy yakalayan ülke olmayı başarmıştık. Bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen 4 milyon 47 bin adet ecstasy yakalaması ile bu başarımızı da sürdürdüğümüz görülmektedir. Yine 2017 yılında 26 milyon adetle son yılların en yüksek captagon yakalamasını gerçekleştirmiştik. Bu yılın ilk 8 ayında da 8.6 milyon adet captagon yakalaması gerçekleştirdik."

Kaynaklar; Sputnik

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