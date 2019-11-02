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Soylu: DEAŞ'lı yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' dedi.

Soylu: DEAŞ'lı yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' dedi.

02 Kasım 2019 Cumartesi 13:21
Soylu: DEAŞ'lı yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: 

- (Yakalanan) Yabancıları gözetim altında tutacağız sonra ülkelerine geri göndereceğiz. 

- Diğer ülkeler DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor ve kendine ait bir sorumsuzluk ortaya çıkarıyor. Bizde başka ülkelerin vatandaşı DEAŞ mensupları mevcut. 

- Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben ne yapayım senin teröristini. 

- Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.

- Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş.

- (Kaçak göçmenler) Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor.

- Milyonlarca Suriyeli insan ve çocuk geldi. Bunların hiçbirinden kimseye bulaşıcı hastalık sirayet etmedi. Çocukların aşıları sağlık kontrolleri herhangi bir uyarıya gerek kalmadan başarılı bir şekilde yürütüldü.

-  60 bin Suriyeli kayıtlı olduğu şehre gönderildi. 

- (Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2019 14:11
Anahtar Kelimeler:
soylu deaş yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine göndereceğiz
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