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Soyer, toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı

Dün İzmir’de 5 bin 80 işçinin çalışma koşullarını iyileştiren toplu sözleşme imzalandı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı.

Soyer, toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı

Dün İzmir’de 5 bin 80 işçinin çalışma koşullarını iyileştiren toplu sözleşme imzalandı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 07:21
Soyer, toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı

İZENERJİ bünyesinde çalışan 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi dün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da katıldığı törenle dün imzalandı. 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 40 zam yapıldı.

İşçiler, sözleşme töreninde ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’, ‘İnadına sendika inadına DİSK’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganları attı.

SOYER: DİP DALGASI GELİYOR

Sözleşmeyi işçilerle birlikte alkışlayarak ve zıplayarak kutlayan Soyer, yaptığı konuşmada, “31 Mart´tan bu yana, 2 Haziran ve 23 Haziran’da devam ettiğini gördüğümüz bir dip dalgası geliyor. İlk defa siyaset yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı dizayn ediliyor, planlanıyor. Yani aşağıdan gelen dip dalga, yukarıdaki siyasi aktörleri, siyasal partileri değiştirmeye başladı. Bu ne demek? Kibrin, küstahlığın geride kaldığı, ötekileştirmelerin geride kaldığı, kucaklayıcı, mütevazi, samimi haktan yana, demokrasiden yana, şeffaf, hesap verebilir yönetime katılma isteğini ortaya koyan bir ses bu” dedi.

‘EŞİT İŞE EŞİT ÜCRETİ BAŞARACAĞIZ’

Dip dalganın büyüyeceğini savunan Başkan Soyer, “Türkiye, yepyeni bir Türkiye olacak. Bambaşka bir Türkiye olacak. Bu değişim başladı ve bu değişimin öncülüğünü bizler yapacağız. Bu değişim İzmir’den başlayacak. Hepimiz İzmirli olmakla gurur duyuyoruz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Uzun bir müzakere sürecini tamamladık. Göreceksiniz önümüzdeki birkaç yıl içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde eşit işe eşit ücreti başaracağız” diye konuştu.

YENİ TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞÇİLER NE KADAR ALACAK?

  • Sözleşmeye göre, A grubundaki işçinin ücreti yüzde 39,40 artışla 3 bin 135, B grubundaki işçinin ücreti yüzde 40,37 artış ile 3 bin 238, C grubundaki işçinin ücreti yüzde 42,61 artış ile 3 bin 341, D grubundaki işçinin ücreti ise yüzde 41,87 artışla 3 bin 403 TL oldu.
  • Günlük yevmiyelere de en düşük yüzde 37,77 ile en yüksek yüzde 39,75 oranında artış geldi. Yeni sözleşme ile birlikte şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim maaşlarında 18 günlük, aralık maaşında ise 22 günlük yevmiyeye göre hesaplanan ikramiye oranları da artmış oldu.
  • Sözleşmeye göre işçilerin sosyal haklarında da önemli iyileşmeler yapıldı. İlkokulda çocuğu olanlar için öğrenim yardımı yüzde 115,36 oranında artarken,ortaokulda öğrenim gören çocuklar için yüzde 102,18, lisede öğrenim gören çocuklar için yüzde 92,77, üniversitede öğrenim gören çocuklar için yüzde 108,01 oranında arttı. Özürlü çocuk yardımı ise yüzde 12,78 oranında zamlandı. Sözleşmeye çocuğu ilk kez evlenen ve sünnet olan işçiler için 279,80 TL’lik yardım da eklendi.
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