Son Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı-İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranları

Son seçim anketi sonucu açıklandı.

Erken seçim kararının ardından sahaya inen ve çalışmalarını yoğunlaştıran anket şirketleri, yaptırdıkları seçim anketlerinin sonuçlarını açıklamaya başladı. SONAR Araştırma Şirketi, 26 ilde 3 bin kişi ile yüz yüze yapılan 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonucunu açıkladı. Açıklanan anket sonucuna göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalacak. İlk turda Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42 oranında oy aldığı görülürken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 seviyesinde oy alarak ikinci sırayı aldığını, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de yüzde 21'lik oy oranı ile 3. sırayı paylaştığı görülmekte.

HDP'nin adayı eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın oy oranı ise yüzde 11.01 seviyesinde oluştu. Öte yandan Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.10, Vatan Partisi 'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e de yüzde 1.98 seviyesinde oy çıktı.

ARAŞTIRMANIN HATA PAYI

İlk turu 24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması, 2. turun yapılacağı 8 Temmuz'a kalacak. Araştırmanın hata payının 0.99-1.81 aralığında olduğu vurgulandı ve kararsız seçmenler de orantısal biçimde dağıtıldı.

SONAR Araştırma Şirketi yaptığı açıklamada, 7-17 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 3 bin kişi ile cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması yaptı. İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde vatandaşlara, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verecekleri sorusu yöneltildi. SONAR anketörleri, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa, sayacağım isimlerden hangisine oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiler ve 6 adayın ismini sıraladılar.

SONAR, araştırma sonucunu, "Erdoğan'ın yüzde 40'ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesin iken, onunla finale kimin kalacağı şu an için belirsizdir. İkincilik, İnce ile Akşener arasındadır. Akşener'in finale kalması halinde kendine has avantajları olacağı gibi, İnce'nin de avantajları mevcuttur" diye yorumladı.

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce alınan sonuçlar da değerlendirildi. "Ham oranlar" kategorisinde yapılan değerlendirme sonucu, Erdoğan'a 40.07, İnce'ye 20.90, Akşener'e 20.03, Demirtaş'a 10.50, Karamollaoğlu'na 2.0, Perinçek'e 1.90 oy çıktı. Yapılan ankette yüzde 4.60 oranında da kararsız seçmen bulunduğu da vurgulandı.

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