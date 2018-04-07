Son Seçim Anketi Yapıldı: Anket Sonuçları Bomba !

Metropoll Araştırma Şirketi bir rapor yayımladı ve son anketini kamuoyuna duyurdu.

Şirket tarafından binlerce kişi ile yapılan araştırmada siyasilerin görevi ve ittifaklar soruldu. Yapılan bu araştırmaya katılanların yüzde 49,8'lik oranı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylıyor. Ankete katılanların yüzde 42,1'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini onaylamazken, yüzde 8,1'lik oran da, kendilerine yöneltilen bu soruyu cevapsız bıraktı.

MUHALEFET PARTİSİNE İTTİFAK .AĞRISI

Metropoll Araştırma şirketi tarafından yayımlanan Türkiye'nin Nabzı Mart 2018 anketine katılanların yüzde 27,5'lik kısmı "Muhalefetin de bir ittifak içine girmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna 'evet' şeklinde cevap verirken; ankete katılanların yüzde 36,9'luk kısmı ise muhalefetin ittifak içine girmesini doğru bulmadığını dile getirdi. Öte yandan bu soruya, ankete katılanların yüzde 35,7'lik kısmı da fikri olmadığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NA ONAY YOK

Ankete katılanların yüzde 68,8'lik kısmı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini onaylamadığını belirtirken, yüzde 19,4'ü Kılıçdaroğlu'nun görevini onayladığını dile getirdi. Öte yandan ankete katılan CHP'lilerin ise yüzde 56,4'ü Kılıçdaroğlu'nun görevini onayladıklarını dile getirdi.

MHP'LİLERİN YÜZDE 45'İ RAHATSIZ

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakını ankete katılanların yüzde 39,1'lik kısmı onayladığını belirtirken ankete katılanların yüzde 32,6'lık bir kısmı da ittifakı olumsuz bulduklarını söyledi. Yüzde 28,3'lük bir kısım ise ittifak ile ilgili fikri olmadığını belirtti. Öte yandan ankete katılan MHP'lilerin yüzde 45'inin ittifakı olumsuz bulması dikkat çekti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA