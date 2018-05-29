Son Seçim anketi Açıklandı: İşte Partilerin Oy Oranı

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Kipel, parti yönetimi ve partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti teşkilatlarında görev yapanlara 24 Haziran 2018 de gerçekleşecek olan seçimleri öncesinde önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek bazı açıklamalarda bulunan Akdağ, parti teşkilatlarının, seçim koordinasyon merkezlerinin hazırladığı programlar kapsamında çalıştıklarının altını çizdi.

Akdağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Her biriniz, henüz oyunu verme kararlılığında olmayan kişilere nasıl etki edeceğinizi keşfetmelisiniz. Bir akrabanız, dostunuz, komşunuz, sitenizdeki bir kişi ya da bir aile olmalıdır. Ona nerede ulaşacağını iyi bilmelisiniz, gençlere nerede ulaşılacağını gençler benden iyi bilir. Kadınlarımızın önemli bir bölümü ev hanımı, onlara ramazanın verdiği bir imkanla iftarlarda ulaşma imkanı var."

AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verecek kişilerle konuşmak yerine, henüz kararını vermemiş kişilerle konuşmak gerektiğini vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes, bir kazancının olduğunu fark ederek çalışmalı. Biz, bugün bir seçim otobüsüyle dolaşmayı tercih ettik, bence bu bize bir kazanç sağladı. Bunun yerine ancak bir caddede 100 esnafa da uğrayabilirdik. Biz bugün 5 bin kişi belki daha fazla kişiyle muhatap olabildik."

BİR OY DEMEDEN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜN..

"Bir oy" demeden çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirterek sözlerini sürdüren Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti'nin, bir dava hareketi ve dünyanın kurumsallığı en güçlü partilerinden biri olduğunu anlatan Akdağ, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti lideri olmasının avantajları bulunduğunu kaydetti.

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