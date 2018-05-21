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Son Dakika: O Partinin Genel Başkanı İstifa Etti

Son dakika haberi: Edinilen son bilgilere göre HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yazıcıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında parti Genel Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

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Son Dakika: O Partinin Genel Başkanı İstifa Etti

Son dakika haberi: Edinilen son bilgilere göre HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yazıcıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamasında parti Genel Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:49
Son Dakika: O Partinin Genel Başkanı İstifa Etti

Son dakika açıklaması HÜDAPAR Genel Başkanından geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti.

Yapıcıoğlu, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"30 Haziran 2013 tarihinden beri şerefle üstlendiğim HÜDA PAR Genel Başkanlığı görevimden bugün istifa ettim"

24 Haziran'da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasında HÜDA PAR, 'Cumhur İttifakı'nın ardından ikinci sırada yer alacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberZekeriya YazıcıoğluHÜDAPAR
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