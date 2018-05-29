Son Dakika: O Belediyeye Başkan Ataması Yapıldı

Son dakika haberi Kale İlçesinden geldi.

Denizli'nin Kale ilçesinde, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın yerine Belediye Meclis Üyesi M. Salih Sağınç, AK Parti'nin başkan adayı olarak belirlendi.

Kale İlçesi'nde AK Parti'den belediye başkanı olarak seçildikten sonra geçtiğimiz yıl partisinden ihraç edilen ve bundan sonra bağımsız olarak belediye başkanı görevini yürüten Hayla'nın İçişleri Bakanlığı tarafından cuma günü görevden alınması üzerine AK Parti'de yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sağınç, AK Parti'nin başkan adayı oldu.

AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Genel Başkanımızın takdirleri ile Kale Belediye Meclis Üyemiz M. Salih Sağınç, belediye başkan adayımızdır. Hayırlı olsun."

Kale Belediye Meclisinin 1 Haziran'da toplanarak yeni başkanı seçmesi bekleniyor.

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Erkan Hayla, geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

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