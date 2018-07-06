Son Dakika: Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Flaş Çağrı

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan2a çağrı.

Cumhurbaşkanı seçimi döneminde sık sık atışan Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce'nin bu atışmaları seçimden sonra da devam ediyor. İnce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

İnce her fırsatta partisinin terör örgütleri ile ilişkilendirildiğini, bu konuda bir belge varsa yayımlanması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun."

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