Son Dakika: Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler

Son dakika açıklaması gazeteci İsmail Küçükkaya'dan geldi.

Bugün sabah Fox ekranlarında yayımlanan Çalar Saat adlı haber programını sunan İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'ye sert sözlerle yüklendi. Sosyal medya üzeirnde de büyük yankı uyandıran Muharrem İnce'nin kendisine seçim sonrası gönderdiği mesaj polemiğine değinen Küçükkaya, "CHP süreci yönetemedi. İYİ Parti'de aynı durumda. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ortalıkta yok. İnsanların hayal kırıklıklarını giderebilecek bir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çalar Saat adlı programında konuşan İsmail Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam bir klip yayınladı Muharrem İnce. Büyük olasılıkla CHP'nin genel başkanlığına yürüyen bir yola çıkıyor. Seçim gecesi sonuçlar belli olduktan sonra açıklama yapmadığı için eleştiren İnce, dün kameraların karşısına geçti. Bugün Çiğdem Toker'de o gecenin öyküsü yazdı. O gece aklına takılan soruları gündeme getirdi. Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya'ya söylediği haberdir diyor. Ankara'nın en iyi, en etik, ahlaki kurallara en fazla uyan gazetecidir Çiğdem Toker.

BİR HATA DAHA YAPTI

Muharrem İnce dün bir hata daha yaptı. Biz kendisinden gazeteci arkadaşlarııza, emekçi kardeşlerimize daha kibar, daha saygılı olmasını bekliyoruz. TRT muhabirlerini, kameramanlarını bulunduğu ortamdan çıkarmasını kendisine yakışmadığını ifade ediyoruz.

#HABERDİR

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise yaptığı açıklamayayı '#Haberdir' hashtagiyle paylaştı.

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