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Son Dakika: Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler

Gazeteci ve Haber Spikeri İsmail Küçükkaya ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki mesaj polemiği büyüyor. Küçükkaya az önce yeni bir açıklama yaptı.

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Son Dakika: Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler

Gazeteci ve Haber Spikeri İsmail Küçükkaya ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki mesaj polemiği büyüyor. Küçükkaya az önce yeni bir açıklama yaptı.

26 Haziran 2018 Salı 08:48
Son Dakika: Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler

Son dakika açıklaması gazeteci İsmail Küçükkaya'dan geldi.

Bugün sabah Fox ekranlarında yayımlanan Çalar Saat adlı haber programını sunan İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'ye sert sözlerle yüklendi. Sosyal medya üzeirnde de büyük yankı uyandıran Muharrem İnce'nin kendisine seçim sonrası gönderdiği mesaj polemiğine değinen Küçükkaya, "CHP süreci yönetemedi. İYİ Parti'de aynı durumda. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ortalıkta yok. İnsanların hayal kırıklıklarını giderebilecek bir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çalar Saat adlı programında konuşan İsmail Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam bir klip yayınladı Muharrem İnce. Büyük olasılıkla CHP'nin genel başkanlığına yürüyen bir yola çıkıyor. Seçim gecesi sonuçlar belli olduktan sonra açıklama yapmadığı için eleştiren İnce, dün kameraların karşısına geçti. Bugün Çiğdem Toker'de o gecenin öyküsü yazdı. O gece aklına takılan soruları gündeme getirdi. Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya'ya söylediği haberdir diyor. Ankara'nın en iyi, en etik, ahlaki kurallara en fazla uyan gazetecidir Çiğdem Toker.

BİR HATA DAHA YAPTI

Muharrem İnce dün bir hata daha yaptı. Biz kendisinden gazeteci arkadaşlarııza, emekçi kardeşlerimize daha kibar, daha saygılı olmasını bekliyoruz. TRT muhabirlerini, kameramanlarını bulunduğu ortamdan çıkarmasını kendisine yakışmadığını ifade ediyoruz.

#HABERDİR

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise yaptığı açıklamayayı '#Haberdir' hashtagiyle paylaştı.

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İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye İlk Cevap Geldi
İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye İlk Cevap Geldi
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya Sert Tepki
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya Sert Tepki
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İsmail KüçükkayaSon DakikaHaberMuharrem InceFox
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