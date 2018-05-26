Son Dakika: Kılıçdaroğlu CHP'nin Seçim Bildirisini Açıklıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirisini açıklıyor.

Düzenlediği toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP hak hukuk ve adalet diyenlerin partisidir. CHP büyük dönüşümleri gerçekleştirenlerin partisidir. CHP egemenliği saraydan alıp halka millete verenlerin partisidir. CHP ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen diyenlerin partisidir. CHP birlikte yürüyenlerin partisidir. Türkiye kavga değil, huzur istiyor. Türkiye eşi dostu zenginleşmiş bir yolsuzluk düzeni değil emekten yana bir Türkiye istiyor. Türkiye çalışmak ve üretmek istiyor. Bu seçimler tarihi seçimlerdir. Emekten, üretenden yana olanların tamam diyeceği bir seçimi başlatıyoruz.

ONARIN BİLDİRİSİ RANTA YÖNELİK..

Türkiye'nin beş temel sorununu çözeceğiz . Türkiye'nin en temel sorunlu alanlarından birisi ekonomidir. TL'nin nasıl değer kaybettiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Türkiye'yi lider nasıl yapacağız, eriyen Türk Lirası ile mi yapacağız? Bugün TL sürekli değer kaybediyor, çiftçi, emekli, çalışan işçi hayatından memnun değil. Varlık içinde yoksulluk yaşayan Türkiye ile karşı karşıyayız. Gazeteler korkudan haber bile veremiyor. Kendisini yakan işçi, intihar eden sanayici esnaf. Bu düzenden kim memnun? Tek bir sınıf var, bu düzenden memnun olanların adı rantiye sınıfı. Kendisini yakan rantiyeci var mı? Türkiye ekonomisi büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. 16 yıldır ülkeyi yönetenler büyük değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştiremeyeceği açık. Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar. Onların bildirgeleri ranta dönük. Bizim seçim bildirgemiz insana ve üretime dönük. Hangi ulusa bakarsanız bakın, büyük değişimler planlamayla olmuştur. İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu'nu kuracağız. Üretmek için kuracağız. Bilgi üretecek. Sanat üretecek. Sanayici katma değeri yüksek ürün üretecek. Eğer bir ülke önündeki 50 yılı planlayamıyorsa geri kalmaya mahkumdur. Ekonomide katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bizim bilim insanlarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. Beyin göçünü tersine çevireceğiz. Dünyanın saygı değer bilim insanlarının Türkiye'ye gelmesi için her türlü teşviki vereceğiz. Sanayide de katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Aksi halde bir avuç ülkenin ürettiklerini tüketen bir ülke olmaktan öteye gidemeyiz.

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