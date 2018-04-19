Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Flaş CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması

Son dakika açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Önceki gün erken seçim için tarihin belirlenmesi ile birlikte gözler Cumhurbaşkanlığı Adaylarına çevrildi. AK Parti ile MHP Cumurbaşkanlğı Adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterirken İYİ Partinin adayı Meral Akşener olacak. Vatan Partisinden Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Adayı olurken CHP'nin adayının kim olacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili bugün iki açıklama geldi.

CHP Parti Sözcüsü yaptığı açıklamada aday seçiminin Parti Meclisi tarafından yapılacağını söyledi ve anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için büyük isteğin olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "aday olacak mısınız?" şeklinde basın mensuplarının yönlendirdiği sorusuna şu cevabı verdi:

"Haziran iyilerin galip geldiği ve kötülerin yenildiği bir aydır. Biz öyle görüyoruz. Haziran'da söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek, demokrasiyi getireceğiz. Benim adaylığıma gelince, CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylarını bir kişi değil Parti Meclisi toplar, ona göre belirlenir"

Haziranda seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzle bir ay. Aydınlık bir ay haziran. Karanlığına az ama aydınlığın en fazla olduğu bir ay haziran.

Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran ayı aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi haziranlar diliyorum.

Haziranın bir başka özelliği, haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz haziranı böyle görüyoruz… Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz.

Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği, bu ülkeye barışı getirmek için. Bu ülkenin gerilimden büyük acılar çektiğini hepimiz biliyoruz.

Herkes evinde televizyon izlemekten bile neredeyse korkuyor. Ama haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Barış gelecek. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız.

Demokrasiyi getireceğiz cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.

Benim adaylığıma gelince... Bizim partimizin bir özelliği vardır ben değil parti meclisimiz yetkili organlarımız belirlerler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisini toplayacağız ve adayımızı belirlemiş olacağız.

Görüşeceğiz diğer parti liderleriyle görüşeceğiz ve o çerçevede bir karar alacağız.

Şunu açık ve net söyleyeyim. Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye’de demokrasi huzur olsun insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diyorsa herkesi haziran ayında bekliyoruz.

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