Son Dakika: İşte Muharrem İnce'nin 4 Maddelik Seçim Manifestosu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı.

4 başlık altında manifestosunu açıklayan Muharrem İnce'nin açıklaması şu şekilde;

Sözde dünya lideri, her gün, her kanalda bağıra çağıra dünyayı tehdit ediyor. Tek bir adamın kaderi ile özdeş bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirilebileceğini bilen uluslararası güçler keyifli bir şekilde ellerini ovuşturuyor.

Partili olmak ve kayıtsız biat etmek her şey için şart halinde getirildi. Devletin tüm kurumları bir tek kişinin tahakkümü altına sokuldu. Bilimle, tarih bilinci ile yönetilmesi gereken devlet, günübirlik politikalarla yönetilir hale geldi. Her kademedeki siyasi ya da bürokratik görevli hesap vermek yerine, yanıldık, kandırıldık, affedin demeyi alet edindi. Vahim manzaranın bilincinde olarak, aziz milletimizin dirayetine güvenerek, her türlü zorluğu göze alarak yola çıkmış bulunuyoruz.

16 yıldır iktidarda değillermiş gibi yeniden kurtarıcı rolüne soyunarak halkın daha fazla aşağılanmasına izin vermeyeceğiz.

Onarım politikalarımız esas olarak 5 ana sütuna dayalı olacaktır:

Hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı hukuk sütunu

Temel hak ve özgürlükler, özgür basın analyışına dayalı demokrasi sütunu

Adil paylaşıma, üretime dayalı ekonomi sütunu

Barış ve egemenliğe dayalı dış politika sütunu

Eğitim sütunudur.

PARLAMENTER SİSTEM

Bu sütunların çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem oluşturacaktır.

HUKUK DEVLETİ

Hukuk devleti yoksa, hiçbir şey yoktur. Yargının bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Evrensel hukuk ilkelerine uygun hale getireceğiz. İlk adım, OHAL'in kaldırılması olacaktır. Devlet kurumlarının tarafsız, çağdaş yetkisini kullanabilmesi için gerekli reformları derhal yapacağız. Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecektir. Önünü iliklemeyen hakim ve savcılar görev yapacaktır. HSK yeniden yapılandırılacak, adalet bakanı ve müsteşarı HSK'dan yer almayacaktır.

DEMOKRASİ

Demokrasiyi kesintisiz işletmek vazgeçilmezdir. Özgür basın anlayışı esas olacaktır. Birlikte yönetimle yükseltilecek toplum yapımızda yerel yönetimler ve sivil toplum ön plana çıkartılacaktır. Merkezde toplanmış idari yetkiler bu yönetimlere devredilecektir. Medya tarafsız ve sorumlu anlayışına uygun düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır. FETÖ, IŞİD, PKK ve benzeri terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir.

Kamu yöneticilerinin seçiminde ve yükseltilmelerinde liyakat ve ehliyet ana ilkelerimiz olacaktır. Denetlenebilen bir hale getirilecektir.

EKONOMİ

Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz. Üretime dayalı, gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecektir. Her ailenin bir evi, her evin bir maaşı olacaktır. Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacaktır.

