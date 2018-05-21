Son Dakika: İşte CHP'nin Milletvekili Adayları İsim Listesi

Son dakika haberi: CHP'nin Milletvekili adayları listesi belli oldu.
Bugün YSK'ya bildirilen Milletvekili adaylığı listesi şu şekilde;
ADANA
1-AYHAN BARUT
2-ORHAN SÜMER
3-MÜZEYYEN ŞEVKİN
4-BURHANETTİN BULUT
5-OYA TEKİN
6-OSMAN BERKE DUVAN
7-MEHMET SABAHŞEN
8-MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
9-BÜLENT ÖĞRÜ
10-GÖKÇE PİŞKİN
11-BERFU SALICI YAKIT
12-SIDIKA HALICIOĞLU
13-ONUR AKPINAR
14-ÖZGÜR ULAŞ ILGIN
15-GÜVEN BOĞA
ADIYAMAN
1-ABDURRAHMAN TUTDERE
2-MUSTAFA HAKKAN KILINÇ
3-MAHMUT NEDİM EVLİ
4-SONGÜL VARKİ YILDIRIM
5-MÜSLÜM ASLANOĞLU
AFYON
1-BURCU KÖKSAL
2-AHMET HAKAN UYAN
3-İSMAHAN NERGİZ
4-RAMAZAN AKGÖZ
5-ERTUĞRUL YILMAZ
6-MEHMET KEMAL DEMİRKIRKAN
AĞRI
1-KEMALETTİN KOÇAK
2-MUHAMMED ASLAN
3-MEHMET SIDDIK YEL
4-MURAT YILDIRIM
AMASYA
1-MUSTAFA TUNCER
2-ARİFE SERPİL SARAÇOĞLU
3-HÜSEYİN ACAR
ANKARA 1. BÖLGE
1-TEKİN BİNGÖL
2-LEVENT GÖK
3-ALİ HAYDAR HAKVERDİ
4-BÜLENT KUŞOĞLU
5-GAMZE TAŞCIER
6-EKREM KEREM OKTAY
7-MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
8-HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
9-ALİ HİKMET AKILLI
10-AYLİN YAMAN
11-UMUT ERARSLAN
12-KAMER GÖZAÇIK ŞEN
13-CANSEL GÜVEN
ANKARA 2. BÖLGE
1-NİHAT YEŞİL
2-YILDIRIM KAYA
3-SEMRA DİNÇER
4-KENAN NUHUT
5-MURAT KAVUNCU
6-BEKİR SAMİ DOĞAN
7-ALİBEY YÜKSEL ORTAOKUL
8-MUSTAFA NADİR ER
9-SUNA KERİMOĞLU
10-DENİZ ÇAKIR
11-BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
ANKARA 3. BÖLGE
1-AHMET HALUK KOÇ
2-MURAT EMİR
3-AHMET ERSEN ÖZSOY
4-SERVET ÜNSAL
5-ALİ BAŞKARAAĞAÇ
6-AHMET MEŞE
7-UMUT AKDOĞAN
8-BATTAL YILDIZ
9-GÜLŞAH DENİZ ATALAR
10-TEMEL BORGA BUDAK
11-İLKE ÇAKAR
12-BİLAL YILMAZ
ANTALYA
1-DENİZ BAYKAL
2-ÇETİN OSMAN BUDAK
3-RAFET ZEYBEK
4-AYDIN ÖZER
5-SEMİH ESEN
6-FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU
7-SEVGİ DOĞAN
8-NAZMİ GÜNDÜZ
9-ŞENGÜL YEŞİLDAL
10-NUSRET BAYAR
11-VAHAP TUNCER
12-KEMAL BİLAL ÖNER
13-ALİ TAKAVUT
14-SİBEL GEZEN
15-ÖZLEM ŞAHİN
16-İSMAİL HAKKI GÜL
ARTVİN
1-UĞUR BAYRAKTUTAN
2-YALÇIN EMİRALİOĞLU
AYDIN
1-BÜLENT TEZCAN
2-HÜSEYİN YILDIZ
3-SÜLEYMAN BÜLBÜL
4-MUSTAFA İBERYA ARIKAN
5-ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
6-KAAN ERÇETİN
7-KEMAL GÜNERİ
8-FULYA ÜSTÜNDAĞ
BALIKESİR
1-AHMET AKIN
2-FİKRET ŞAHİN
3-ENSAR AYTEKİN
4-İRFAN BARIŞ
5-SEVAL BOZKURT
6-ENDER BİÇKİ
7-NEŞE ZENGİN
8-BERRİN GENÇOĞLU
9-OĞULCAN KOÇAK
BİLECİK
1-YAŞAR TÜZÜN
2-FAİK AKARKARASU
BİNGÖL
1-VAHDETTİN UZUNYAYLA
2-MEHMET EVRAN
3-ÇETİN SAĞSÖZ
BİTLİS
1-SIDDIK GÖZEGER
2-SÜLEYMAN BAŞTÜRK
3-TUFAN SUBAŞI
BOLU
1-TANJU ÖZCAN
2-ÖZER ÖZCAN
3-HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
BURDUR
1-MEHMET GÖKER ÜNİVERSİTE
2-RECEP MUTLUCAN
3-OSMAN GÖK
BURSA 1.BÖLGE
1-LALE KARABIYIK
2-ERKAN AYDIN
3-NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
4-KAYIHAN PALA
5-ÖZGÜR ERDURSUN
6-GÜRKAN ESEN
7-DENİZ BAYKAL
8-SERKAN ÖZTÜRK
9-İBRAHİM MART
10-AYTAÇ ŞAHİN
BURSA 2.BÖLGE
1-ORHAN SARIBAL
2-YÜKSEL ÖZKAN
3-MUSTAFA ŞENYURT
4-ERKAN DÖNMEZ
5-SÜLEYMAN AYYILMAZ
6-ŞAHİN SEVİNÇ
7-MERAL ALTUNTAŞ
8-KEMAL ATAN
9-BARAN GÜNEŞ
10-HÜLYA DİNK
ÇANAKKALE
1-MUHARREM ERKEK
2-ÖZGÜR CEYLAN
3-METİN ÜMİT URAL
4-SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
ÇANKIRI
1-MURAT BERAT ATALAY
2-İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
ÇORUM
1-TUFAN KÖSE
2-BURÇİN SOLMAZ POLAT
3-GÜRSEL YILDIRIM
4-MEHMET TAHTASIZ
DENİZLİ
1-GÜLİZAR BİÇER KARACA
2-KAZIM ARSLAN
3-HAŞİM TEOMAN SANCAR
4-ÜNAL KARAOSMANOĞLU
5-İLHAN ÖZCAN
6-ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
7-ŞENİZ DOĞAN
8BİLGEHAN BURGUL
DİYARBAKIR
1-MAHMUT AZİZ USAL
2-TURGUT KILIÇ
3-MEHMET ŞERİF DOĞRU
4-AHMET ÖZGÜVERCİN
5-BERİVAN ALABALIK
6-HEBUN KAPLAN
7-DENİZCAN EŞİYOK
8-EMRAH ANLI
9-GÜLAY EMRE
10-UMUT YETİŞSİN
11-ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
12-BEHİYE KÜDEN
EDİRNE
1-OKAN GAYTANCIOĞLU
2-YAKUP ATALAY
3-EDİZ ÜN
4-ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
ELAZIĞ
1-GÜRSEL EROL
2-EMRAH ÖZDEN
3-AYTEN ÇEKİL
4-NAZMİ GÜRBÜZ
5-MESUT BASKAN
ERZİNCAN
1-AYHAN DOĞAN
2-TUĞRUL YILDIRIM
ERZURUM
1-NACİ TURAN
2-NAMİYE SINIRKAYA
3-GENÇAY UĞRAŞ
4-SERHAT CAN EŞ
5-TACETTİN KIZILOĞLU
6-HAKAN KOÇ
ESKİŞEHİR
1-UTKU ÇAKIRÖZER
2-JALE NUR SÜLLÜ
3-NURAY AKÇASOY
4-MEHMET ENGİN ÇAKMAK
5-SİNAN ÖZKAR
6-RECEP CENGİZ
7-METİN TOMSUK
GAZİANTEP
1-BAYRAM YILMAZKAYA
2-ÖZGÜR YILMAZ
3-İRFAN KAPLAN
4-HASAN ÖZTÜRKMEN
5-HÜSEYİN YALÇIN
6-ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
7-HÜSEYİN CAHİT KARGINER
8-NESRİN TUNCEL
9-SELİM KARAHAN
10-ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
11-NERİN TÜRKMEN
12-NACİ KILIÇ
13-YILMAZ DEMİRDELEN
14-MEHMET TURAN GÜNDOĞDU
GİRESUN
1-NECATİ TIĞLI
2-REŞAT NURİ ÖZDEMİR
3-İBRAHİM AKGÜN
4-SEVGİ UTLU GÜNGÖR
GÜMÜŞHANE
1-MAHİR CAN
2-RAMAZAN AYAS
HAKKARİ
1-NAZIM DEMİR
2-ERŞAT İNAN
3-NAZMİ KIZILBAN
HATAY
1-SERVET MULLAOĞLU
2-NERMİN YILDIRIM KARA
3-SERKAN TOPAL
4-MEHMET FATİH TURAN
5-MEHMET GÜZELMANSUR
6-İSMET TOKDEMİR
7-CEMİYET KIŞLIOĞLU
8-YÜKSEL OYMAK
9-BESİM UNSALDI
10-BİLGEN DUMAN
11-DÖNDÜ DİLAN KARTAL
ISPARTA
1-MUSTAFA CEYHAN
2-İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
3-ZAFER SAĞLAM
4-EYUP ERSOY
MERSİN
1-CENGİZ GÖKÇEL
2-ALPAY ANTMEN
3-ALİ MAHİR BAŞARIR
4-NEVİN ZAİMOĞLU
5-CAVİDAN DEMİRAĞ
6-SEYİT ÖZANANAR
7-ALPER TURNA
8-ALPTEKİN ESER
9-DİLARA ÖZKINA
10-KENAN HAZAR
11-HİDAYET OĞUZ
12-SİBEL GAZİ TABEL
13-MİRZA TURGUT
İSTANBUL 1. BÖLGE
1-MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
2-GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3-ONURSAL ADIGÜZEL
4-FETHİ AÇIKEL
5-GÜRSEL TEKİN
6-İLHAN KESİCİ
7-OĞUZ KAAN SALICI
8-MAHMUT TANAL
9-İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
10-SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
12-MUSTAFA OKTAY AKSU
13-HASAN UZUNYAYLA
14-MUSTAFA ÖZTAŞKIN
15-TAHSİN USTA
16-HÜSEYİN SAĞ
17-BERİL ÖNER
18-YÜKSEL TAŞKIN
19-HASAN BASRİ ÖZBEK
20-DENİZ DOĞAN GÜNAY
21-ERTAN AKSOY
22-NURAY ÇEPNİ
23-DUYGU ÇELİK
24-ARZU ÖZALP
25-PINAR UZUN
26-TUBA TORUN
27-ALİ RIZA YILDIRIM
28-YÜCEL OTO
29-MURAT CİRAV
30-MELİS TİMUR
31-EMRE AKKUŞ
32-UMUT ÇAKIR
33-AYLİN SARITAŞ
34-GAZİ KARAKURT
35-TİMUÇİN GÜLTEKİN
İSTANBUL 2. BÖLGE
1-KADRİ ENİS BERBEROĞLU
2-AYKUT ERDOĞDU
3-AHMET TUNCAY ÖZKAN
4-MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
5-YÜKSEL MANSUR KILINÇ
6-YUNUS EMRE
7-GÖKAN ZEYBEK
8-ALİ ŞEKER
9-DERYA ŞENTÜRK
10-MERSİN BALKAN
11-MEHMET DİRİBAŞ
12-BAHATTİN TURNALI
13-FERHAT EPÖZDEMİR
14-İSMAİL YÜKSEL
15-ADNAN AYBER
16-BURAK KAAN YILMAZSOY
17-CANAN SEZENLER
18-HACER FOGGO
19-GÜVEN KARATAŞ
20-YUSUF KENAN KOLAT
21-VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
22-CEM CENGİZ YILMAZ
23-ECE BATUMLU TALAS
24-PELİN YURDAKUL
25-ŞEYMA DUMRUL
26-YUSUF ERGÜVEN
27-ÖZGÜR DÜZGÜN
28-DENİZ KAYA
İSTANBUL 3. BÖLGE
1-ENGİN ALTAY
2-ERDOĞAN TOPRAK
3-MEHMET BEKAROĞLU
4-ZEYNEL EMRE
5-SİBEL ÖZDEMİR
6-ÖZGÜR KARABAT
7-TURAN AYDOĞAN
8-EMİNE GÜLİZAR EMECAN
10-TURAN HANÇERLİ
11-BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
12-ALİ ULVİ GÖKBULAK
13-MEHMET SAİT YÜCEL
14-ALİ MUHİTTİN TIĞLI
15-SİNAN KARAHAN
16-SİNAN KARACA ÖZTÜRK
17-MAHFUZ YETÜT
18-ŞAHANIM METER
19-IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
20-YAĞMUR GEYGEL
21-ENGİN ERTAÇ
22-CEMİL CAN DİNÇ
23-AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
24-HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
25-SEDA ÖNDER
26-BEKTAŞ DAVUTOĞLU
27-ARZU ATTEPE
28-HÜSEYİN DURAN
29-ERDAL SARIKAYA
30-ELİF KESKİNEL ÜLKER
31-ALİ OSMAN ÖZDİLEK
32-KEMAL ÖZKİRAZ
33-İLYAS DUMAN
34-OSMAN TELLİOĞLU
35-ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İZMİR 1. BÖLGE
1-MURAT BAKAN
2-SELİN SAYEK BÖKE
3-ÖZCAN PURÇU
4-KANİ BEKO
5-MEHMET ALİ ÇELEBİ
6-TACETTİN BAYIR
7-EDNAN ARSLAN
8-SEFER İPEKLİ
9-KAZIM UMDULAR
10-NİLAY KÖKKILINÇ
11-EZGİ DENİZ URUNGA
12-DEVRİM BARIŞ ÇELİK
13-ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
14-ŞENER AKDEMİR
İZMİR 2. BÖLGE
1-KEMAL KILIÇDAROĞLU
2-AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
3-KAMİL OKYAY SINDIR
4-ATİLA SERTEL
5-SEVDA ERDAN KILIÇ
6-MAHİR POLAT
7-BEDRİ SERTER
8İDRİS YAVUZYILMAZ
9-ALİ ENGİN
10-SALİH ÖZÇİFÇİ
11-MEHMET BİRLİK
12-ONUR KADİR ERYÜCE
13-HATİCE ZEYBEK
14-EBRU OKAY
KARS
1-BARLAS SULU
2-FATİH KAMİL ERKOÇ
3-AYSEL SADAK İLTAŞ
KASTAMONU
1-HASAN BALTACI
2-AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
3-DEVRİM EZGİ ÖZALP
KAYSERİ
1-ÇETİN ARIK
3-AŞKIN GENÇ
4-İBRAHİM KAAN
5-MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
6-GONCA YELDA ORHAN
7-RECEP BULUT
8-METİN KANTARCI
9-KADİM ŞAHİN
10-NİZAMETTİN TEMEL
KIRKLARELİ
1-VECDİ GÜNDOĞDU
2-TÜRABİ KAYAN
3-İNCİ TUNÇ
KIRŞEHİR
1-METİN İLHAN
2-ÇAĞDAŞ GÖKALP
KOCAELİ
1-FATMA KAPLAN HÜRRİYET
2-HAYDAR AKAR
3-TAHSİN TARHAN
4-MÜHİP KANKO
5-OSMAN ANIL ACURMAN
6-EBRU KÜÇÜKAYDIN
7-YEŞİM AKPINAR
8-ORKUN UTKUBAŞ
9-İSMAİL DEMİR
10-MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
11-SEZER NİLGÜN AYDIN
12-TUĞMAN KAYALI
13-ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
KONYA
1-ABDULLATİF ŞENER
3-HASAN SARIMEHMETOĞLU
4-SAİM SEZEN
5-NİHAL EKEN
6-ALİ SAYAR
7-İSMAİL ÜNSAL
8-ORHAN KAYA
9-NAZİFE DEMİRHAN
10-MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
11-SEFER İPEK
12-HİKMET BALCI
13-ŞENİZ KURTULUŞ
14-MEHMET YURTSEVEN
15-HASAN PEKTEKİN
KÜTAHYA
1-ALİ FAZIL KASAP
2-ŞEREF HAN
3-ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
4-MEHMET AYDIN UZUN
5-RIDVAN ÇAKIR
KAHRAMANMARAŞ
1-ALİ ÖZTUNÇ
2-SELİM SÜMEN
3-MEHMET ÇARMAN
4-FAİK KILINÇ
5-ONUR GÜRBÜZ
6-AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
7-UĞUR ŞEVRAN
8-AZİZE ÇUHADAR
MALATYA
1-VELİ AĞBABA
2-HULİSİ PORGALI
3-SONER GÖKÇE
4-BERNA KARADAŞ
5-EMİN DÖNMEZ
6-MAHMUT AKBIYIK
MANİSA
1-ÖZGÜR ÖZEL
2-AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
3-BEKİR BAŞEVİRGEN
4-SABRİ TEMEL
5-ABDULLAH SAKA
6-HAYRİYE HACET
7-SANİYE AĞGÜL
8-ÇETİN KURTULUŞ
9-NURİTTİN DİNGAZ
10-LALE ERDOĞAN TUNÇER
MARDİN
1-MAHMUT DUYAN
2-ERKAN MEHMETOĞLU
3-ABDULVAHAP AY
4-ABDULKADİR TURAN
5-AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
6-ENGİN ORAL
MUĞLA
1-MÜRSEL ALBAN
2-SUAT ÖZCAN
3-BURAK ERBAY
4-SÜLEYMAN GİRGİN
5-İBRAHİM ERTÜRK
6-EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
7-YAMAÇ KAYA
MUŞ
1-YILMAZ ÇETİNKAYA
2-YILDIRIM PAÇAL
3-SUNA SAĞLAM
4-NUR MUHAMMED KARAHAN
NEVŞEHİR
1-FARUK SARIASLAN
2-FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
3-MEHMET BİLGİN
NİĞDE
1-ÖMER FETHİ GÜRER
2-AHMET OĞUZ ÖZMEN
3-NAGİHAN ESKİOĞLU
ORDU
1-SEYİT TORUN
2-MUSTAFA ADIGÜZEL
3-ONUR ÇAM
4-ATİLA ŞAHİN
5-SEBANUR ÖZDEMİR
6-NAZIM YİĞİT GÜNAY
RİZE
1-REMZİ KAZMAZ
2-AYSEL TAŞKIN
3-KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
SAKARYA
1-ENGİN ÖZKOÇ
2-MEHMET SELÇUK
3-ELİF YAR
4-REFİK KARAKAŞ
5-MEHMET DERYA BAĞDAT
6-AYTÜL UŞAKLIGİL
7-GÖZDE NUR YILDIZ
SAMSUN
1-KEMAL ZEYBEK
2-NESLİHAN HANCIOĞLU
4-MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
5-MEHMET ÖZDAĞ
6-ARZU SABUNCU
7-MURAT ÇAN
8-YILMAZ KARAGÖZ
9-IŞIK ÖZKEFELİ
SİİRT
1-CAHFER SAKLAN
2-HİKMET AKAR
3-HASAN ALP
SİNOP
1-BARIŞ KARADENİZ
2-ERDİNÇ ŞİMŞEK
SİVAS
1-ULAŞ KARASU
2-SİNAN ÖZTÜRK
3-MALİKE EJDER YOLVEREN
4-DÜNDAR AKBULUT
5-HASAN KILIÇ
TEKİRDAĞ
1-FAİK ÖZTRAK
2-İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
3-CANDAN YÜCEER
4-EMRE KÖPRÜLÜ
5-ADEM DALGIÇ
6-ARZU MANDALI SUCU
7-İSMAİL DOĞAROĞLU
TOKAT
1-KADİM DURMAZ
2-HASAN EFE UYAR
3-ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
4-DURAN BELENE
5-GÜLPERİ COŞAR
TRABZON
1-AHMET KAYA
3-HİKMET NURİ AYDIN
4-FERDA KUDUNOĞLU
5-İSMAİL KAYNAR
6-MURAT ÖZÇİLİNGİR
TUNCELİ
1-POLAT ŞAROĞLU
2-MESUT COŞKUN
ŞANLIURFA
1- AZİZ AYDINLIK
2- FETHİ YAMAÇ
3- CEM KARAKEÇİLİ
4- UĞUR MİZAN
5- BAKIR AYDOĞDU
6- HALAF AYYILDIZ
7- MAHMUT YAZAR
8- AHMET MÜSRİ
9- FARUK AKAN
10- SONGÜL ARSLAN
11- MUSTAFA EREN
12- AKİLE YEKTAŞ
13- İBRAHİM HALİL YARIŞ
14- KEMAL EŞSİZ
UŞAK
1- İSMET AKIN
2- ALİ KARAOBA
3- ÖZKAN YALIM
VAN
1- MEHMET KURUKCU
2- FAHREDDİN ÇUYRAK
3- HALUK TERZİOĞLU
4- ŞANEL GÜLOĞLU
5- ERKAN KAÇMAZ
6- NEVZAT KOÇ
7- NERİMAN KARTAL
8- ŞAHİN ÖZTEKİN
YOZGAT
1- ALİ KEVEN
2- NADİR ÜNAL
3- RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
4- ŞAHİN BOZDEMİR
ZONGULDAK
1- ÜNAL DEMİRTAŞ
2- DENİZ YAVUZYILMAZ
3- UMUT BAŞOĞLU
4- MERVE KIR
5- ÇİĞDEM ŞEKERCİ
AKSARAY
1- ALİ ABBAS ERTÜRK
2- RAMAZAN FİDAN
3- PELİNSU YILDIRIM
4- ALİ EŞMEKAYA
BAYBURT
1- İKBAL OKUR
KARAMAN
1- İSMAİL ATAKAN ÜNVER
2- HAKAN GÜRSEL AKBULUT
3- YUSUF BAŞTUĞ
KIRIKKALE
1-AHMET ÖNAL
2- MUSTAFA PEKDOĞAN
3- GÜLLÜ AYKUT
BATMAN
1- AYHAN IŞIK
2- KAYAHAN KIRMIZITAŞ
3- NİHAT DEMİR
4- BÜNYAMİN NAYMAN
5- HAMİT KESKİN
ŞIRNAK
1- SABRİ KUYTAN
2- ABDULKERİM VARLI
3- GÜNDÜZ ÖKTEN
4- OSMAN YEREN
BARTIN
1- AYSU BANKOĞLU
2- FAHRİ ÖZSOY
ARDAHAN
1- ÖZTÜRK YILMAZ
2- YUNUS DÜNDAR
IĞDIR
1- METİN OVA
2- İDRİS AKTAŞ
YALOVA
1- ÖZCAN ÖZEL
2- ERTAN ŞENER
3- MEHMET GÜREL
KARABÜK
1- HÜSEYİN AVNİ AKSOY
2- SEDAT KARAOĞLU
3- GÜLSÜN BENİÇ
KİLİS
1- ALİ TUNA
2- MEHMET ALİ AĞCABAY
OSMANİYE
1- BAHA ÜNLÜ
2- MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
3- İRFAN ERDEM
4- HAKKI SAYMAN SAYGILI
DÜZCE
1- ZAFER TEBER
2- İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
3- HASAN SERVET ÖKTEM
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