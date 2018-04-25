Son Dakika: HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu

Halkkların Demokratik Partisi'nden son dakika seçim kararı.

HDP Parti Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar verildi. Edinilen son dakika bilgilerine gröe parti meclisi, tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi yönünde kararını verdi.

Gazete Duvar'ın son dakika olarak aktardığı haberine göre, bugün toplanan ve halen devam eden HDP Parti Meclisi'nde, Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi yönünde karar alındı ve bu karar kesinleşti.

Demirtaş'ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı edinilen son dakika bilgileri arasında.

Öte yandan HDP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP'nin "sıfır baraj ittifakı"na da destek kararı çıktı.

OLUMLU YANIT GELDİ

Birgün'd yer alan habere göre, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partiye adaylıkla ilgili olumlu geri dönüş yaptı ve aday olma kararının kendisine bırakılması durumunda bunu kabul ettiğine yer verildi.

Adayın açıklanması için ise en geç 1 mayıs tarihi belirlendi

KPSSCAFE'nin anketi için >>>>

ANKETİN DETAYLARINI ÖĞRENMEK, OY KULLANMAK VE YORUM YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA