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Son Dakika! Erdoğan'dan KYK Kredi ve Burs Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yeni akademik yıl açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan; "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek." açıklamasında bulunarak öğrencilerle ilgili müjdeyi verdi.

Son Dakika! Erdoğan'dan KYK Kredi ve Burs Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yeni akademik yıl açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan; "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek." açıklamasında bulunarak öğrencilerle ilgili müjdeyi verdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:44
Son Dakika! Erdoğan'dan KYK Kredi ve Burs Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur.

Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık ve bu rakamı 161 milyar liranın üzerine çıkardık. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı veriyoruz. 

Okul öncesi eğitimi hızla yaygınlaştırıyoruz. Üniversiteye girişte kat sayı problemini ortadan kaldırdık. Eğitime sağlanan bütçeyi 16 kat artırdık.

Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında ilk sırada olmaya devam edecek. Elbette bütün sorunlarımız bitmiş değil. Hayatın kendisi gibi eğitim-öğretim alanı da dinamik bir süreçtir.Bu konuda sözü olan herkese gönlümüz ve kulağımız açıktır.

Türkiye yüksek öğretim alanında son 17 yılda büyük başarıya imza attı. Üniversite sayısı 207'ye çıktı. öğrenci sayımızın 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması başarının en bariz örneğidir. Arzumuz öğrencimizin niteliğini artırırken öğretmenlerimizin de niteliğini artırmak.

Öğretim üyelerimizin sayısını sürekli artırıyoruz. İsteyen her lise mezunu gencimizin yüksek öğrenime girmesinin yapısını oluşturduk. 

"AÇILDIKTAN SONRA BAŞARI ORANI DA ARTTI"

13 yıl önce ülkemizdeki her şehre üniversite kurma kararı aldığımızda bazıları bizi eleştirmişti. Her ilde üniversite açıldıktan sonra bölgelerdeki başarı oranı da arttı. Her yerde olduğunu gibi üniversitelerde de iyi bir yönetici 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye götürebilir. Bazı üniversiteler hala istediğimiz yerde değil. Rektörlerimizden çok fazla gayret bekliyoruz.

Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz.

Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.

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