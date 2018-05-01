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SON DAKİKA: CHP, İYİ PARTİ, SP VE DP SEÇİM İTTİFAKI KURDU

Son dakika haberi: Edinilen son bilgilere göre 4 parti seçim ittifakı konusunda anlaştı.

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SON DAKİKA: CHP, İYİ PARTİ, SP VE DP SEÇİM İTTİFAKI KURDU

Son dakika haberi: Edinilen son bilgilere göre 4 parti seçim ittifakı konusunda anlaştı.

01 Mayıs 2018 Salı 23:47
SON DAKİKA: CHP, İYİ PARTİ, SP VE DP SEÇİM İTTİFAKI KURDU

Son dakika haber: Muhalesef partileri seçim ittifakı üzerinde anlaştı.

Bu akşam İsmail Saymaz'ın ortaya attığı iddia kjesinlik kazandı ve CHP, İyi Parti, SP ile DP ittifak konusunda anlaştı. İttifakın Perşembe günü kesin olarak açıklanması bekleniyor.

İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu.

İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, bu ittifakın isminin, “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” olması bekleniyor.

Habertürk TV'nin aktardığı son dakika bilgisine göre; CHP, İyi Parti, SP,  ve DP ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması beklenir. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.

Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 23:54
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Yorumlar
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Hatice Çakır 1 saat önce

Mübarek Olsun Tam Destek verdim.

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vicdanın sesi 1 saat önce

Allah Utandırmasın. Bir Ülkenin Kurtukuşuna Vesile Olacak

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Devlet Büyüğü 56 dakika önce

Artık Birlik Vakti. Siyasi partilerin birleşmesi en mantıklı karardı. Hayırlı Olsun diyorum.

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