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Son Dakika!.. Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Belli Oldu İddiası

Bedelli Askerlik ile görüşmeler sona erdi ve bedelli askerlik yaş ve ücret belirlendi. 24 Haziran seçimlerinden sonra askerlik sorunu ile boğuşan yaklaşık 6 milyon kişinin gözü kulağı 'Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?', 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar?' sorularının yanıtını merak ediyordu.

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Son Dakika!.. Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Belli Oldu İddiası

Bedelli Askerlik ile görüşmeler sona erdi ve bedelli askerlik yaş ve ücret belirlendi. 24 Haziran seçimlerinden sonra askerlik sorunu ile boğuşan yaklaşık 6 milyon kişinin gözü kulağı 'Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?', 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar?' sorularının yanıtını merak ediyordu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:20
Son Dakika!.. Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Belli Oldu İddiası

 Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme az önce yaşandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik ile yaş ve fiyat aralığı belirlendi.

Son dakika gelen bilgilere göre bedelli askerlik kriterleri belirlendi.

24 Haziran seçimlerinden sonra en çok merak edilen konuların başında bedelli askerlik geliyordu.

Bugün yapılan görüşmeler sonucunda bedelli askerlik çıktı.

Peki bedelli askerlik yaşı kaç? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

"Askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Yaş ve ücret ile ilgili ilgili çalışma görüşmeleri az önce sona erdi. Ajanların aktardığı bilgiye göre 27 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayını işaret etmişti ancak 'Bir kararname ile kökten halledilebilir' mesajını da vermişti.

Bedelli ile ilgili kriter önemli. Yaklaşık 6 milyon kişi askerlik sorunuyla boğuşuyor. Bu rakam her yıl hızla büyüyor. Eğer 25 yaş kriteri belirlenirse, 6 milyon kişiden yüzde 93'ü bedelli askerlikten faydalanabilecek. 15 bin lira belirlenirse, 6 milyarlık bir gelir elde edilecek.

Henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi ancak paylaşılan bilgiler Bedelli Askerlik Yaşının 27 ücretinin 20 bin lira olduğu belirtiliyor.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 16.07.2018 21:03
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Bedelli Askerlik 2018 Yaş Ve ücretBedelli Askerlik Yaş Ve ücret
Yorumlar
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İslam 5 saat önce

Yaş biraz daha esneatilmelidir 27 çoktur

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Aysl 5 saat önce

Yas 24 olmalı

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Cihan 5 saat önce

Bi karar verin arkadas 20 bin nedir 15 bin zor buluyoruz yaş25 e odaklandik olmaz ya bi ulke bu kadar sömürür mü vatandasini

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Enes 4 saat önce

Başlıklarla algı oluşturup haber yapmayın. Kendi uygulamanizdan sogutuyorsunuz

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okuyucu 4 saat önce

Yaş kısmını yanlış anlamadıysam, 27 yaşına kadar mı geçerli bu bedelli işi? ayrıca 6 milyon baya büyük bi rakam.. Asker kalmayacak bu gidişle korkarım ki.. Yanarım o sınırlarda, dağlardaki karakollarla nöbet tutan askerlere ve bi de şehit ailelerine.. Affedin bizi be, nolur.. Bedelli denen şey hiç çıkmamalıydı.

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kadir 4 saat önce

Böyle yaş aralığı var mı bedelli çıkmasının ne anlamı kaldı bundan faydalacak kaç vatandaş var size soruyorum?
Çıkarlar doğrultusunda hareket etmekten kaçının artık!

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Orhan Baba 4 saat önce

Ohh be 27 yaş ve 20 bin TL hazır. Asker kaçakları daha çok beklersiniz.

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Erdogan 4 saat önce

Hiç çıkmasaydı daha iyiydi ..paramızla rezil olacaz anlaşılan ... lütfen yaş 25 olsun bir kere de şu milleti bi dinleyin ..kendi başınıza iş yapmayın

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