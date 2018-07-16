Son Dakika!.. Bedelli Askerlik Yaş ve Ücret Belli Oldu İddiası

Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme az önce yaşandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik ile yaş ve fiyat aralığı belirlendi.

Son dakika gelen bilgilere göre bedelli askerlik kriterleri belirlendi.

24 Haziran seçimlerinden sonra en çok merak edilen konuların başında bedelli askerlik geliyordu.

Bugün yapılan görüşmeler sonucunda bedelli askerlik çıktı.

Peki bedelli askerlik yaşı kaç? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

"Askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Yaş ve ücret ile ilgili ilgili çalışma görüşmeleri az önce sona erdi. Ajanların aktardığı bilgiye göre 27 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayını işaret etmişti ancak 'Bir kararname ile kökten halledilebilir' mesajını da vermişti.

Bedelli ile ilgili kriter önemli. Yaklaşık 6 milyon kişi askerlik sorunuyla boğuşuyor. Bu rakam her yıl hızla büyüyor. Eğer 25 yaş kriteri belirlenirse, 6 milyon kişiden yüzde 93'ü bedelli askerlikten faydalanabilecek. 15 bin lira belirlenirse, 6 milyarlık bir gelir elde edilecek.

Henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi ancak paylaşılan bilgiler Bedelli Askerlik Yaşının 27 ücretinin 20 bin lira olduğu belirtiliyor.

KPSScafe.com.tr | Ankara