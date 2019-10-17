Son dakika ateşkes kararı! Suriye'de ateşkes ilan edildi! ABD ile Türkiye anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün dokuzuncu gününe girdi.

Harekatın başlamasıyla birlikte yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beşetepe'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti.

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Son dakika yaptığı açıklamaya göre Suriye'de ateşkes ilan edildi.

TRUMP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ!

Görüşmenin tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'den iyi haber" açıklaması yaptı. Trump, "Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak" dedi.

Heyetlerarası görüşmede Türk heyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan oluştu.

ABD heyetinde ise ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından ABD Büyükelçiliği rezidansında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yaptı.

İşte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamalarından öne çıkanlar;

ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Türkiye Kobani'ye herhangi bir açıklama yapmayacak.

ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. Daha sonra Türkiye operasyonu tamamen sona erdirecektir.