Son Dakika: AK Partili Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi: Edinilen bilgilere göre AK Partili Belediye Başkanı Muhammed Toptaş hayatını kaybetti.

Akyaka İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Toptaş, 13 gün önce rahatsızlığı nedeniyle Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Enfeksiyon kaptığı tespit edilen AK Partili Belediye Başkanı Toptaş, durumu ağırlaşınca 3 gün önce ambulans helikopterle Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buraya getirilen ve Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine devam edilen Muhammet Toptaş, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından karayolu ile ilçeye getirilen evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Muhammet Toptaş, bugün saat 14.30'da Akyaka Belediyesi önünde düzenlenecek cenaze törenin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

CHP'DEN ADAY OLMAK İSTEDİ

Akyaka Belediyesi'nden kepçe operatörü olarak emekliye ayrıldıktan sonra ilçede kuyumculuk yapan Muhammet Toptaş, 2014 seçimlerinde Ak Parti'den aday olmak istedi. Toptaş, bu isteği kabul görmeyince seçime CHP'den girdi ve başkanlığı kazandı. Toptaş, başkan seçildikten 3 ay sonra Ak Parti'ye geçmişti.

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