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Son Dakika: AK Parti'den Yeni KHK Tarihi ve Süleyman Soylu'nun Sözleri Hakkında Açıklama

Hayati Yazıcı, yaptığı son dakika açıklamasında Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün yaptığı CHP açıklamasına ve yeni KHK'ların ne zaman çıkacağına değindi.

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Son Dakika: AK Parti'den Yeni KHK Tarihi ve Süleyman Soylu'nun Sözleri Hakkında Açıklama

Hayati Yazıcı, yaptığı son dakika açıklamasında Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün yaptığı CHP açıklamasına ve yeni KHK'ların ne zaman çıkacağına değindi.

29 Haziran 2018 Cuma 13:36
Son Dakika: AK Parti'den Yeni KHK Tarihi ve Süleyman Soylu'nun Sözleri Hakkında Açıklama

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Meclise gelerek kayıtlarını yapan Hayati Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

KHK'LAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Kararnameler ne zaman çıkar?" şeklinde yöneltilen soruya Yazıcı, "En son o süreye kadar. 'Şu tarih' diye bir takvim vermek söz konusu değil. Ama en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın yemin edip göreve başlayacağı ana kadar KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir." karşılığını verdi. 

OHAL

OHAL'in kaldırılması konusunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bazı yasal düzenlemelerle birlikte "evet" dediği yönünde haberlere ilişkin Yazıcı, şunları kaydetti: 

"Bahçeli'nin ne dediği konusunda bir bilgi sahibi değilim. OHAL tercih edilen bir yönetim biçimi değil ama anayasal bir müessesedir. OHAL'i gerekli kılan koşulları, her Türk vatandaşının unutmaması gerekir. 15 Temmuz 2016 alçak darbe teşebbüsünden 5 gün sonra yani 20 Temmuz'da Türkiye FETÖ, PKK, DHKP-C gibi Türkiye'ye musallat olmuş terör örgütleriyle daha etkin mücadele etmek bakımından, OHAL yönetimine geçişi sağlamış ve etkin mücadelede de gerçekleştiriyoruz. Birtakım terörist odaklara finansal kaynak sağlayan belediyeler, kurumlar, müesseseler OHAL kapsamımdaki kararnamelerle devre dışı bırakılmıştır. Bunlar önemli kazanımlar. Dolayısıyla var eden sebeplerin ortadan kalkıp kalkmadığı konusunda, mütehassıs kurum Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu'dur. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığıdır. Yürütme yetki ve görevini kullanacak olan cumhurbaşkanlığıdır, başkanlıktır. Dolayısıyla onlar değerlendirecek ve o değerlendirme çerçevesinde işlem yapılacak. Elbetteki hükümet, yürütme erki, kimi kurum ve STK'lerden gelen talepleri, bu konuda karar
verirken dikkate alacak diye düşünüyorum. " 

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Yazıcı, "Bu konuşulur. Bugün partimizin Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısı var. Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 29.06.2018 15:42
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