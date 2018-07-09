Son Dakika Açıklaması: İşte Yeni Kabinedeki İsimler

Sosyal medya platformu üzerinde Ankara kulislerinden aldığı bilgileri önceden yaymasıyla bilinen ve son günlerde Melih Gökçek ile girdiği tartışma ile tanınan Ankara Kuşu adlı kullanıcı, yeni kabineye ilişkin isim açıkladı.

Bedelli , KİT'lere kadro, seçim sonuçları gibi birçok gündemi daha önceden söyleyen kullanıcı, yeni kabinede bazı isimleri şu şekilde açıkladı:

"Yazdığım bütün isimler doğru. Tahmin değil :) Net bilgi, yayabilirsiniz :)

Mustafa Varank Sanayi Bakanı olmuş. Hayırlı olsun.

Berat Albayrak ekonominin başına geçti, hayirli olsun.

Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı olmuş hayırlı olsun. Emlak Konut Müdürüydü.

Süleyman Soylu Bakanımız devam ediyor. Abdülhamit Gül Bakanımız devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanımız Maya Okulları'nin sahibi Ziya Selçuk oldu, hayirli olsun.

Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar Milli Savunma Bakanı oldu, hayirli olsun

Kültür, Turizm Bakani Fettah Tamince oldu, hayirli olsun.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan oldu, hayırlı olsun.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez oldu, hayirli olsun.

Soylu, Albayrak, Çavuşoğlu ve Abdülhamit Bakan dışında meclisten kimse yok.

Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi Fahrettin Koca yeni Sağlık Bakanımız oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayırlı olsun.

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Spor Toto'nun başındaydı."

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 21,30'da düzenleyeceği basın toplantısında yeni kabineyi açıklayacak.

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