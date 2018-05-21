Son Dakika: 4 Bakan Milletvekili Aday Listesine Giremedi

AK Parti, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için 600 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti ve listenin son hali kamuoyu ile paylaşıldı.
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer bulurken diğer isimler yer almadı. Öte yandan bazı bakanlar da kendine listede yer bulamadı.
BAŞBAKAN İZMİR'DENADAY
- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge, 1. sıradan Milletvekili adayı oldu
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.
- Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday
- Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday
- Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan aday
- Mustafa Şentop Tekirdağ 1. sıradan aday
- Mehdi Eker, Diyarbakır 1. sıradan aday
- Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan aday
- Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra
- Alpay Özalan 2. bölge 2. sıradan aday
LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.
126 KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYI
YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
18 YAŞINDAKİ ADAY
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
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