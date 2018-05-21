Son Dakika: 4 Bakan Milletvekili Aday Listesine Giremedi

AK Parti, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için 600 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti ve listenin son hali kamuoyu ile paylaşıldı.

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer bulurken diğer isimler yer almadı. Öte yandan bazı bakanlar da kendine listede yer bulamadı.

BAŞBAKAN İZMİR'DENADAY

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge, 1. sıradan Milletvekili adayı oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday

Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday

Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan aday

Mustafa Şentop Tekirdağ 1. sıradan aday

Mehdi Eker, Diyarbakır 1. sıradan aday

Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan aday

Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra

Alpay Özalan 2. bölge 2. sıradan aday

LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.

126 KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYI

YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

18 YAŞINDAKİ ADAY

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

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