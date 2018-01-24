Skandal Kızıl Elma Açıklamasına Bahçeli'den Sert Tepki (Kızıl Elma Nedir , Ne Anlama Gelir?)

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı.

İhsan Eliaçık'ın sosyal medya hesabı üzerinden kızıl elma hakkında yaptığı açıklamaya sert şekilde tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez"

"Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma'yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk"

"Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı’na yürekten ve yüreklice sahip çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular Afrin’deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir faziletle ardında durmuş ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir."

İhsan Eliaçık'ın Skandal Twieet'i

İhsan Eliaçık, Kızıl Elma ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kızıl elma' denen şey şirktir. 'Türk cihan hakimiyeti mefkuresi'ymiş... Sen kim oluyorsun da dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun? Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allahındır!"

Kızıl Elma Nedir? Ne Anlama Gelir?

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler, özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi daha da artan ülküler veya düşleri simgeler.

Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir.

Kpsscafe.com.tr | Ankara