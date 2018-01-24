Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Skandal Kızıl Elma Açıklamasına Bahçeli'den Sert Tepki (Kızıl Elma Nedir , Ne Anlama Gelir?)

İhsan Eliaçık'ın skandal Kızıl Elma paylaşımına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert cevap geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada "Kızıl Elmayı ülküsüzler anlamaz" dedi. Peki Kızıl Elma nedir? Ne anlama gelir?

banner396

Skandal Kızıl Elma Açıklamasına Bahçeli'den Sert Tepki (Kızıl Elma Nedir , Ne Anlama Gelir?)

İhsan Eliaçık'ın skandal Kızıl Elma paylaşımına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert cevap geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada "Kızıl Elmayı ülküsüzler anlamaz" dedi. Peki Kızıl Elma nedir? Ne anlama gelir?

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:43
Skandal Kızıl Elma Açıklamasına Bahçeli'den Sert Tepki (Kızıl Elma Nedir , Ne Anlama Gelir?)

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı.

İhsan Eliaçık'ın sosyal medya hesabı üzerinden kızıl elma hakkında yaptığı açıklamaya sert şekilde tepki gösteren MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez" 

"Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma'yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk" 

"Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı’na yürekten ve yüreklice sahip çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular Afrin’deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir faziletle ardında durmuş ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir."

İhsan Eliaçık'ın Skandal Twieet'i

İhsan Eliaçık, Kızıl Elma ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kızıl elma' denen şey şirktir. 'Türk cihan hakimiyeti mefkuresi'ymiş... Sen kim oluyorsun da dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun? Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allahındır!"

Kızıl Elma Nedir? Ne Anlama Gelir?

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler, özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi daha da artan ülküler veya düşleri simgeler.

Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Kızıl Elma NedirKızıl Elma Ne Anlama GelirKızıl Elma AnlamıKızıl Elma Sembolü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'a Gazilik Unvanı Verilmesine Akşener'den Flaş Sözler
Erdoğan'a Gazilik Unvanı Verilmesine Akşener'den Flaş Sözler
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiriler: "Mankafa.."
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiriler: "Mankafa.."
AK Parti'de Flaş Atamalar: 3 İlin Yeni Başkanı Belli Oldu
AK Parti'de Flaş Atamalar: 3 İlin Yeni Başkanı Belli Oldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim