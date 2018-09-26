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Siyaset Kulislerine Düşen Mustafa Sarıgül Bombası!..

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli adayı olmak istediği fakat CHP Genel Merkez'inin bu isteği geri çevirdiği bilgisine ulaşıldı. Mustafa Sarıgül'ün Şişli yerine Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği öne sürüldü.

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Siyaset Kulislerine Düşen Mustafa Sarıgül Bombası!..

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli adayı olmak istediği fakat CHP Genel Merkez'inin bu isteği geri çevirdiği bilgisine ulaşıldı. Mustafa Sarıgül'ün Şişli yerine Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği öne sürüldü.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:21
Siyaset Kulislerine Düşen Mustafa Sarıgül Bombası!..

2019 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklara başlayan CHP'de Mustafa Sarıgül ile ilgili bu iddia siyaset kulislerini sarstı. İnternethaber'de yer alan kulis haberine göre, yeniden Şişli Belediye Başkan adayı olmak isteyen Mustafa Sarıgül'ün bu isteği CHP Genel Merkezi tarafından reddedildi. Mustafa Sarıgül, Eyüpsultan Belediye Başkanı adayı gösterileceği iddia edildi.

2014 yılındaki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, son dönemde yeniden Şişli Belediye Başkanı adaylığı istediğini seslendirmeye başlamış ve toplantılar düzenlemişti. Fakat Msustafa  Sarıgül'e Genel Merkez'den Şişli için izin çıkmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, Mustafa Sarıgül'e Şişli yerine Eyüpsultan ilçe belediye başkan adaylığını teklif ettiği öğrenildi. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Mustafa Sarıgül de bu teklife şimdilik sıcak bakıyor. Mustafa Sarıgül'ün Eyüpsultan için düşünülmesinde ilçedeki sol tandanslı mahallelerdeki nüfus yoğunluğu ve muhafazakar seçmenin de Sarıgül'e sıcak bakabilecek olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayının halen Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hayri İnönü olacağı öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün kanlı bıçaklı olduğu Hayri İnönü'nün yeniden aday gösterilmemesi için de kulis yaptığı konuşulanlar arasında yer alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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