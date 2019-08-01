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Şirket Müdürlüğünden İstifa Edin, İşçi Maaşlarına Zam Yapın!
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Şirket Müdürlüğünden İstifa Edin, İşçi Maaşlarına Zam Yapın!

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kendisini Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Trabel A.Ş. şirketine yönetim kurulu başkanı olarak atayarak bizce tartışmalı bir karara imza atmıştır.

Şirket Müdürlüğünden İstifa Edin, İşçi Maaşlarına Zam Yapın!

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kendisini Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Trabel A.Ş. şirketine yönetim kurulu başkanı olarak atayarak bizce tartışmalı bir karara imza atmıştır.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:30
Şirket Müdürlüğünden İstifa Edin, İşçi Maaşlarına Zam Yapın!

Bu tartışmalı atama kararı yetmemiş kendisinin ve bu şirketlerde görevlendirdiği insanların huzur haklarına da yüzde 300 zam yaparak 1.600 lira olan yönetim kurulu huzur haklarını 4 bin liraya, kendi huzur hakkını da 8 bin liraya çıkarmıştır.

Belediye başkanlığı maaşına ek olarak, kendisine ve atadığı yöneticilere en yükseğinden, en dolgunundan huzur hakkı almayı hak gören Sayın Zorluoğlu'na soruyoruz;

780 bin insanın yaşadığı bu şehirde bu görevi yapacak sizden başka nitelikte insanımız yok mudur?

Yok diyorsanız ve bu şirketi sizden başka kimsenin düzgün yöneteceğine inanmıyorsanız çıkın bunu açıklayın.

Amacınız şirketin iyi ve doğru yönetilmesi ise ve bunu da sizden başka kimsenin yapamayacağına inanıyorsanız o zaman buradan huzur hakkı adı altında maaş almamalısınız!

Bu millet sizi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçti, şehr-i emin seçti.

Sizin asıl göreviniz belediye başkanlığıdır, şirket müdürlüğü değil. Trabzon'umuzun acil çözüm bekleyen binlerce sorunu var. Millet sizi bu sorunları çözün diye seçti, ballı çift maaş alın diye değil.

Bu yaptığınızı etik bulmuyoruz, doğru bulmuyoruz, vicdani bulmuyoruz ve bu görevden istifa etmeniz gerektiğini düşünüyoruz.

Bütün Türkiye sizi ve Trabzon’u konuşuyor. Ama yaptığınız işleri değil, şirket müdürlüğünüzü ve çift maaşınızı. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz.

Biz Trabzon’umuzun yapılan doğru işlerle gündeme gelmesini ve konuşulmasını istiyoruz.

Kendi belediyelerimiz demedik, biz CHP'li belediyelerdeki benzer durumlara da karşı çıktık, itiraz ettik, yapılanın yanlış olduğunu söyledik ve o arkadaşlarımızın birçoğu bu yanlıştan geri döndü, şirket müdürlüklerinden istifa ettiler, aldıkların huzur haklarından vazgeçtiler.

Sizden de aynı erdemli davranışı bekliyoruz.

Belediye başkanlığı görevinizi hakkıyla yapın ve Trabel A.Ş. şirketi yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılın.

Ayrılmam diyorsanız ballı ve zamlı huzur hakkını almamanız gerektiğini hatırlatıyoruz.

Ayrıca size bir hatırlatma daha yapmak istiyoruz.

Siz ballı çift maaşı kendinize hak olarak görürken belediyede çalışan binlerce insanın da aylardır maaşlarına zam beklediğini lütfen unutmayın!

Bu insanların sizler gibi çift maaşı yok, tek maaşla ev geçindirip çoluk çocuklarını kimseye muhtaç etmemeye çalışıyorlar.

Bu insanların yani belediye çalışanlarınızın maaşlarını da arttıracak mısınız ve ne kadar arttıracaksınız?

Ayrıca bu insanlar Kurban Bayramı öncesinde maaşlarını alabilecekler mi?

Bu sorularımıza da kamu adına cevap bekliyoruz.

Ahmet KAYA
CHP Trabzon Milletvekili

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Anahtar Kelimeler:
şirket müdürlüğünden istifa edin işçi maaşlarına zam yapın
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