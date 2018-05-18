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Sinop Valisi Olarak Atanan Köksal Şakalar Kimdir , Nerelidir?

Bugün yayımlanan karar ile Sinop Valisi olarak Köksal Şakalar'ın atandığı belirtildi. Sandıklı Kaymakamı olan Şakalar, kararın yayımlanmasının ardından Sinop Valiliği görevine geçti. Peki Köksal Şakalar kimdir , nerelidir?

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Sinop Valisi Olarak Atanan Köksal Şakalar Kimdir , Nerelidir?

Bugün yayımlanan karar ile Sinop Valisi olarak Köksal Şakalar'ın atandığı belirtildi. Sandıklı Kaymakamı olan Şakalar, kararın yayımlanmasının ardından Sinop Valiliği görevine geçti. Peki Köksal Şakalar kimdir , nerelidir?

18 Mayıs 2018 Cuma 08:31
Sinop Valisi Olarak Atanan Köksal Şakalar Kimdir , Nerelidir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar'ın Sinop Valisi olarak atandığına yer verildi.

Şakalar'ın Sinop Valisi olarak atanmasının ardından Sinoplular Köksal Şakalar'ın nereli olduğunu ve hayatını araştırmaya başladı. Peki Köksal Şakalar kimdir?

KÖKSAL ŞAKALAR

1975 yılında Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde doğdu,

İlk. Orta ve Lise öğrenimini Kahramanmaraş İlinde, Yüksek Öğrenimini Erzurum İlinde Atatürk Üniversitesi  İktisat bölümünde, Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sisayal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. 1998 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Daha sonra sırasıyla, ANKARA-EVREN, DİYARBAKIR-HAZRO,  ERZİNCAN-REFAHİYE, HATAY-ALTINÖZÜ, SAMSUN-TEKKEKÖY ve BİLECİK-BOZÜYÜK İlçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

30/11/2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Sandıklı İlçemiz Kaymakamlığına atanan Kaymakam Köksal ŞAKALAR 19/12/2016 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Köksal ŞAKALAR, evli ve 2 çocuk babasıdır.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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