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"Sınırdaki Askerler Kendi Paralarıyla Aldıkları UFO'yla Isınıyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan, sınır karakollarında vatani hizmetini yerine getiren askerlerin kendi aralarında topladıkları parayla satın aldıkları UFO model elektirikli sobalarla ısındığını iddia etti.

"Sınırdaki Askerler Kendi Paralarıyla Aldıkları UFO'yla Isınıyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan, sınır karakollarında vatani hizmetini yerine getiren askerlerin kendi aralarında topladıkları parayla satın aldıkları UFO model elektirikli sobalarla ısındığını iddia etti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:53
"Sınırdaki Askerler Kendi Paralarıyla Aldıkları UFO'yla Isınıyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan, sınır karakollarında vatani hizmetini yerine getiren askerlerin kendi aralarında topladıkları parayla satın aldıkları UFO model elektirikli sobalarla ısındığını iddia etti.

CHP'li Ceylan, hudut bölgesinde bulunan kalekollara ihale ile alınan kömürlerin kazanlarda yanmaması üzerine askerlerin UFO sobalarla ısınmaya çalıştığı iddiasını soru önergesiyle Meclis'e taşıdı. 

Bazı kömür şirketlerinin kurdaki hareketlilik sebebiyle ithal kömür temin edemeyince ısıl değeri yetersiz linyitleri kamu ihaleleri yoluyla askeri birliklere teslim ettiğini ileri süren Ceylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, kalekollarda personelin düşük kalorili kömürlerin ısıtmaması sebebiyle elektrikli ısıtıcılar temin edip etmediklerini sordu.

"KALEKOLLARDA ARTK UFO VAR"

Kamu ihaleleri yoluyla temin edilen düşük kalorili linyitler nedeniyle özellikle sınır hattında bulunan kalekollardaki askerlerin ısınma problemi yaşadığını kaydeden Ceylan, "Kalekollarda artık UFO var! Aldıkları kömür dahi değil" dedi.

Ceylan, "Sınırlarımızı emanet ettiğimiz göz bebeğimiz askerler, birkaç rantçının ve bundan nemalanan personel yüzünde donarak nöbet tutmak zorunda değildir. Bu konu her şeyden önemlidir. Daha bir ay önce iki gencecik askerimiz, uzman çavuşlar Asım Türkel ve Ferruh Dikmen Tunceli Nazimiye kırsalında, bir iddiaya göre donanımlarının yetersizliği nedeniyle donarak şehit oldu. Bunlar hiçbir şeyden ders almayı bilmez mi?" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
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sınırdaki askerler kendi paralarıyla aldıkları ufo yla ısınıyorlar
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Ahmet 11 saat önce

Askerlerimiz sınırda ifade ile ısınıyor. Bizim görgüsüzler de hurma ağacını doğalgaz ile ısıtıyor

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Muhammet Güler 9 saat önce

UFUYLA ISINIP ISINMAMALARI KONUSUNA BIRSEY DIYEMEM. AMA KOMUR MESELESI OLABILIR. ZIRA IHALEYI ALAN FIRMALAR TAHLIL ICIN YUKSEK KALORILI KOMUR VERIYOR. YAKMAYA DUSUK KALORILI KOMUR. YANI ISIN SAHTEKARLIGINA KACIYORLAR. BU DURUMDA DEVLETI SUCLAMAK DOGRU DEGIL. SUCLU BIRILERI VARSA IHALEYI ALAN SIRKETLERDIR. HA KARAKOL KOMUTANLARI IHALEYI IPTAL EDIP ALDIKLARI KOMURLERI GERI VEREBILIRLER MI BILMIYORUM. ASLINDA IHALEYLE YAKIT MAZOT VB SEYLERI ALMAK DEVLETE ZARARDAN BASKA BIRSEY DEGIL. DEVLET KENDI TEMIN SIRKETLERINI KURMALI. KURUMLARINDAKI IHTIYAC TESBITLERINI YAPIP IHTIYACLARI DEVLETE BAGLI BU TEMIN SIRKETLERINDEN YAPMALI. BOYLE OLURSA HEM MASRAF AZ OLUR. HEMDE KALITE OLUR.

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