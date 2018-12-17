"Sınırdaki Askerler Kendi Paralarıyla Aldıkları UFO'yla Isınıyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan, sınır karakollarında vatani hizmetini yerine getiren askerlerin kendi aralarında topladıkları parayla satın aldıkları UFO model elektirikli sobalarla ısındığını iddia etti.

CHP'li Ceylan, hudut bölgesinde bulunan kalekollara ihale ile alınan kömürlerin kazanlarda yanmaması üzerine askerlerin UFO sobalarla ısınmaya çalıştığı iddiasını soru önergesiyle Meclis'e taşıdı.

Bazı kömür şirketlerinin kurdaki hareketlilik sebebiyle ithal kömür temin edemeyince ısıl değeri yetersiz linyitleri kamu ihaleleri yoluyla askeri birliklere teslim ettiğini ileri süren Ceylan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, kalekollarda personelin düşük kalorili kömürlerin ısıtmaması sebebiyle elektrikli ısıtıcılar temin edip etmediklerini sordu.

"KALEKOLLARDA ARTK UFO VAR"

Kamu ihaleleri yoluyla temin edilen düşük kalorili linyitler nedeniyle özellikle sınır hattında bulunan kalekollardaki askerlerin ısınma problemi yaşadığını kaydeden Ceylan, "Kalekollarda artık UFO var! Aldıkları kömür dahi değil" dedi.

Ceylan, "Sınırlarımızı emanet ettiğimiz göz bebeğimiz askerler, birkaç rantçının ve bundan nemalanan personel yüzünde donarak nöbet tutmak zorunda değildir. Bu konu her şeyden önemlidir. Daha bir ay önce iki gencecik askerimiz, uzman çavuşlar Asım Türkel ve Ferruh Dikmen Tunceli Nazimiye kırsalında, bir iddiaya göre donanımlarının yetersizliği nedeniyle donarak şehit oldu. Bunlar hiçbir şeyden ders almayı bilmez mi?" şeklinde konuştu.

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