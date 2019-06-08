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Sınavsız memur yapılmışlar !

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi'nde son 4 yılda 7 kişinin özel kalem müdürlüğünde sınavsız memur yapıldığını açıklayarak istan etti.

Sınavsız memur yapılmışlar !

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi'nde son 4 yılda 7 kişinin özel kalem müdürlüğünde sınavsız memur yapıldığını açıklayarak istan etti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
Sınavsız memur yapılmışlar !

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Sayıştay raporlarına göre AK Partili Çorum Belediyesi’nde son 4 yılda 7 kişinin özel kalem müdürlüğü kadrosundan memur yapıldığını söyledi. Bu süreçte belediyede 7 özel kalem müdürünün değiştiğine şahit olmadıklarını ifade eden Yılmaz, bu haksız uygulamaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla isyan etti.

Atanmayan öğretmenlerin intihar haberleriyle sarsıldıklarını vurgulayan Tuncay Yılmaz, “ Beka meselesinin kimler için olduğunu anlayın işte. Biz bu haksızlıkların karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, paylaşımında “Kastamonulu İlköğretim Matematik Öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu atanamadığı için kendini astığını görünce çok canım sıkıldı. Sayıştay raporuna göre Çorum Belediyesi’nde 2018 yılı hesabına ilişkin yapılan incelemede 4 yılda 7 kişi Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan memur yapılmış. 4 yılda 7 kişi Özel Kalem Müdürü olmuş ama biz Özel Kalem Müdürünün değiştiğini hiç duymadık. Çorum’da, atama bekleyen İngilizce öğretmeni Halil Mustafa Bozkurt kardeşimiz 32 yaşında canına kıydı. Kastamonulu İlköğretim Matematik Öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu atanamadığı için kendini astı. 21 yaşındaki Kevser kardeşimiz bizler mutlu mesut bayram kutlayıp tatil yaparken O intihar etti. 2019 yılında, 21 yaşında, genç demeye dilimin varmadığı, çocuk desem olacak, Kevser Abdülkadiroğlu kendini astı.Bizim bu gençler için ciğerimiz yandı” açıklamasında bulundu.

‘Aklınız hayaliniz durur’

Yılmaz, Sayıştay raporuna göre bu 7 kişinin sınavsız ve haksız bir şekilde memur yapıldıklarını iddia ederek şöyle devam etti:“Personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çoğunun kısa bir süre belediyede görev yaptıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atamasının yapıldığı, bu atamalarda; öncelikle belediye çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu tespit edilmiştir. Özel Kaleme atananların isimlerini görseniz aklınız hayaliniz durur. Oy verdiğiniz kişilerin size nasıl ihanet ettiğini anlarsınız. Her şey güzel olacak inşallah.”

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Cumhuriyet

Anahtar Kelimeler:
sınavsız memur yapılmışlar
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Eeee 3 saat önce

Şaşıran var mi cidden? Şaşırıp da yaptirima tabii tutabilen var mi? ...Türkiye ...

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ALLAH tez vakitte belanızı versin 1 saat önce

İnşAllah !

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Bir garip hikaye 21 dakika önce

HER GELEN ADALET DİYE GELİYOR AMA ADİL OLANA HİC RASTLAMADİK. NAPALİM ULKEMİZİN BAHTİ BU. BİZDE ADALETİ HERSEYE KADİR OLAN YUCE RABBİMİZE HAVALE EDİYORUZ.

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