Sınavsız Kütahya'ya atandı, Ankara'da Yaşıyor, 6 Aydır İşe Gitmeden Maaş Alıyor!

Ülkemizde milyonlarca genç memur olma, devlet güvencesi altında çalışma ve hayat standartlarını karşılayabilme adına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na giriyor ve daha sonra yıllarca atanmayı bekliyor. Ülkemizde onbinlerce öğretmen, sağlık çalışanı, mühendis atama beklerken torpilli atama haberleri can sıkıyor.
Ak Parti Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Ordu, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi'nde memuriyete atandı. Fakat Ankara'da yaşayan ve internet üzerinden kedi satışı yapan Sümeyra Ordu'nun işe gitmediği ortaya çıktı. Aydan aya hesabına yatan maaşını ise düzenli olarak aldığı öne sürüldü.
KÜTAHYA'YA ATANAN VEKİL KIZI ANKARA'DA YAŞIYOR VE ANKARA'DA CİNS KEDİ SATIYOR
Ankara'da yaşamını sürdüren ve Kütahya'da ataması yapılan işine gitmeyen Sümeyra Ordu, hem devletten maaşını alıyor hem de kedi satarak ekstra kazanç elde ediyor.. Sosyal medya playformu instagramda “sumeyracathouse” adıyla hesap açan Sümeyra Ordu, yüksek fiyatlara cins kedilerin satışını yapıyor.
657 sayılı kanuna göre kamu görevlilerinin, devlet memurlarının ticari kazanç elde edecek başka bir işte çalışması ise yasak. AKP'li Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu skandalı doğruladı ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Özel Kalem olarak görevli bizde görevli… Bakanlık onayıyla alındı. Ama raporlu. Başkası o görevi yapıyor. Geliyor, rapor alıyor ve izin kullanıyor. Ankara'da TOKİ'ye naklen geçmek istiyor. Doktor rapor veriyorsa ben ne diyeyim?” CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap da SÖZCÜ'ye ‘' Vekil kızı, 6 aydır hiç işe gelmeden, Ankara'da oturduğu yerden maaş alıyor. Bu, adaletsizliktir hukuksuzluktur kural tanımazlıktır. Halkın vergileri gasp ediliyor'' ifadelerini kullandı.
Kaynaklar; Sözcü
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Bide başını kapatmış. İşte sizdeki din iman bu. Para.
Akpli ve türbanlı olman yeterli memur olman için dimi aaaa olmaz ama onlar cok dindar basında örtü var hakkı olmayan parayı yemez müslümanlar hıhı Allah hakkımızı bırakmasın utanın be
Bogazindan nassil geciyor hic helel haram ogrenmemismi yaziklar olsun
Haram olsun denir başka ne diyelim. Bizde iki aydır mülakat sonucu bekleyelim atanacak mıyız acaba diye
Haram zikkim olsun inşAllah yediği haksiz paralar.
Allah belanizi versin hak yiyiciler
Akparti vekili normal millet aç bunların umrundami artık ne akparti ne CHP ne MHP hepsi aynı Adana belediye si Ceyhanı buraya yigdi sanki Ceyhan oy verdi sözlüye aynı alırsın başkan bidaha oy aynı siadana da var bütün daire başkanları akrabası
6 yıldır işe gitmeden maaş almak nedir onu geçtim baban eski milletvekili diye torpil kullanmak bu milletin ahı nerde sumeyra hanım yaptığınız 6 yıl değil 60 yıl sizden çıksında bu olayı unutmayın bence kedi satmak değil senin işin itibarını satmışsiniz hayırlı işler