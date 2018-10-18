Sınavsız Kütahya'ya atandı, Ankara'da Yaşıyor, 6 Aydır İşe Gitmeden Maaş Alıyor!

Ülkemizde milyonlarca genç memur olma, devlet güvencesi altında çalışma ve hayat standartlarını karşılayabilme adına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na giriyor ve daha sonra yıllarca atanmayı bekliyor. Ülkemizde onbinlerce öğretmen, sağlık çalışanı, mühendis atama beklerken torpilli atama haberleri can sıkıyor.

Ak Parti Kütahya eski Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Ordu, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi'nde memuriyete atandı. Fakat Ankara'da yaşayan ve internet üzerinden kedi satışı yapan Sümeyra Ordu'nun işe gitmediği ortaya çıktı. Aydan aya hesabına yatan maaşını ise düzenli olarak aldığı öne sürüldü.

KÜTAHYA'YA ATANAN VEKİL KIZI ANKARA'DA YAŞIYOR VE ANKARA'DA CİNS KEDİ SATIYOR

Ankara'da yaşamını sürdüren ve Kütahya'da ataması yapılan işine gitmeyen Sümeyra Ordu, hem devletten maaşını alıyor hem de kedi satarak ekstra kazanç elde ediyor.. Sosyal medya playformu instagramda “sumeyracathouse” adıyla hesap açan Sümeyra Ordu, yüksek fiyatlara cins kedilerin satışını yapıyor.

657 sayılı kanuna göre kamu görevlilerinin, devlet memurlarının ticari kazanç elde edecek başka bir işte çalışması ise yasak. AKP'li Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu skandalı doğruladı ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Özel Kalem olarak görevli bizde görevli… Bakanlık onayıyla alındı. Ama raporlu. Başkası o görevi yapıyor. Geliyor, rapor alıyor ve izin kullanıyor. Ankara'da TOKİ'ye naklen geçmek istiyor. Doktor rapor veriyorsa ben ne diyeyim?” CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap da SÖZCÜ'ye ‘' Vekil kızı, 6 aydır hiç işe gelmeden, Ankara'da oturduğu yerden maaş alıyor. Bu, adaletsizliktir hukuksuzluktur kural tanımazlıktır. Halkın vergileri gasp ediliyor'' ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Sözcü

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