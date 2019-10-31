Sibel Özdemir: Ak Parti'nin İşsizlik Sorununu Çözmeye Yönelik Bir Politikası Yok!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alara işsizlik sorununa değindi. Ak Parti'nin işsizlik sorununu çözmeye yönelik kayda değer bir politikası olmadığını belirten Özdemir, işsizlik rakamlarını da paylaştı. İşte detaylar...

Sibel Özdemir'in konuşması şöyle;

"Bugün ülkemizin en önde gelen sorunlarının başında şüphesiz işsizlik gelmektedir fakat ne Cumhurbaşkanlığının ne de Adalet ve Kalkınma Partisinin işsizlik sorununu çözmeye yönelik kayda değer bir politikası yoktur. Geçen yıla göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 500 bin olan işsiz vatandaşımıza iş imkânı yaratamamaktadır, resmî olmayan verilere göre 1 milyon 100'i üniversite mezunu 8 milyon işsiz vatandaşımızın sesini duymamaktadır, 1 milyon 500 binlere yükselen genç işsizlere bir gelecek sunamamaktadır. Uzun bir süredir üretim düşüyor, istihdam düşüyor, gerçek enflasyon artıyor, millî gelir düşüyor ve refah kaybı hızla artıyor. Geçen hafta 2020 bütçe sunuşunda da gördük ki ekonomik daralma ve kaynak sorununa çözümü vatandaşa yeni vergiler yüklemekte bulan bu iktidardan üretim ve istihdam sorununa bütüncül bir çözüm de beklenmemektedir."