Şeref Malkoç Kimdir? Asıl Görevi Nedir? Adalet Bakanı mı Olacak?

Yeni kabine bu akşam açıklanıyor. Kabinenin açıklanacak olması ile birlikte bazı isimler de şimdiden bazı bakanlıklar için konuşulmaya başlandı.

Kabinenin açıklanacak olması ile birçok iddia da gündemde dolanmaya başladı. Bazı iddialarda Adalet Bakanlığı çin Şeref Malkoç'un düşünüldüğü belirtildi. Şeref Malkoç'un Adalet Bakanı olacağı iddia edilirken Malkoç'un kim olduğu, görevinin ne olduğu ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı.

ŞEREF MALKOÇ KİMDİR?

Şeref Malkoç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Dönem dönem kullandığı bazı skandal sözlerle gündeme gelen Malkoç, Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü avukatlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdürlüğü avukatlığı, Tes İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz İplik İş Sendikaları avukatlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi, serbest avukatlık, TBMM 20 ve 21. Dönem Trabzon milletvekilliği görevlerini de yapmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Malkoç şu anda Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütmektedir.

DEVLET BAHÇELİ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç darbe girişiminde dik duran ve milletin yanında yer alan ardından da Yenikapı'daki demokrasi mitingine katılacağını açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli için gülerek "Bu tabi Devlet Bahçeli için de bir imkandır. Ömründe görmediği bir kalabalığa hitap edecek" şeklinde sözler sarf etmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA